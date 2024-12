Hugh Jackmans neue Freundin an Weihnachten nicht erwünscht

Der australische Schauspieler Hugh Jackman (56) wird Weihnachten in diesem Jahr womöglich ohne seine Kinder verbringen. Grund dafür ist angeblich, dass seine Ex-Frau Deborra-Lee Furness (69) seine Pläne blockiert, seine mutmaßliche neue Freundin Sutton Foster (49) den gemeinsamen, mittlerweile schon erwachsenen Kindern Oscar und Ava vorzustellen. Ein Insider verriet gegenüber Woman's Day: "Es wird noch etwas Zeit brauchen, bis sich die Familie an die neue Normalität gewöhnt hat. Das könnte auch bedeuten, dass Hugh und Sutton während der Feiertage deutlich weniger Zeit miteinander verbringen werden, als sie es sich wünschen."

Laut der Quelle fühlt sich Deborra-Lee, als würde Hugh "zu schnell weitermachen", während sie so viel in ihre Ehe investiert hat. Außerdem wolle sie kein "zusammengewürfeltes" Weihnachtsfest. Hugh und Sutton sollen entschlossen sein, ihre Beziehung zu stärken, gehen aber wohl aufgrund der Spannungen mit der Ex des Schauspielers weiterhin vorsichtig vor, weshalb sich Hugh dem Willen seiner Ex-Frau beugen und auf eine Bekanntmachung Suttons mit seinen Kindern vorerst noch verzichten könnte. Demnach müsse er sich aber entscheiden, mit wem er das Fest der Liebe verbringen möchte.

Gerüchten zufolge soll die enge Beziehung zwischen Hugh und der Broadway-Darstellerin Sutton Foster zur Trennung des Hollywood-Paars geführt haben. Die beiden spielten gemeinsam im Musical "The Music Man", das von Februar 2022 bis Januar 2023 im Winter Garden Theatre in Manhattan aufgeführt wurde. Ein Vertrauter von Sutton erklärte gegenüber Us Weekly: „Sutton und Hughs Beziehung ist der Grund für die Trennung von Hugh und Deborra-Lee.“ Die beiden hatten im September nach 27 Jahren Ehe ihre Trennung bekannt gegeben und erklärt, dass sie nun ihr individuelles Wachstum verfolgen wollen.

Getty Images Hugh Jackman und Deborra-Lee Furness, 2023

Getty Images Hugh Jackman auf dem Global Citizen Festival 2024 in New York

