Kourtney Kardashian ist mehr als bereit für die Feiertage

Die Weihnachtszeit ist da, und Kourtney Kardashian (45) hat ihr Heim dazu passend in ein festliches Wunderland verwandelt! Auf Instagram präsentierte die Reality-Ikone vor wenigen Tagen ihre extravagante Dekoration. "Hallo Dezember", schreibt Kourtney unter ein Bild ihres prachtvoll geschmückten Weihnachtsbaums, der mit funkelnden Lichtern und roten Kugeln begeistert. Auf weiteren Fotos enthüllt die Poosh-Gründerin eine Deko-Offensive, die ihresgleichen sucht: Von roten und grünen Bäumen in allen Formen und Größen über kunstvolle Kerzenarrangements bis hin zu roten Schleifen und Ballons – ihre Villa in Calabasas ist der Inbegriff von Weihnachtsmagie. Dazu passend zeigt sich Kourtney entspannt auf der Couch mit Santa-Hausschuhen in kuscheligem Weihnachtspyjama.

Weitere Bilder offenbaren das gesamte Ausmaß ihrer festlichen Fantasie. Mehrere beleuchtete Weihnachtsbäume zieren das Anwesen, vor einem winkt ein als Weihnachtsmann verkleideter Mann in die Kamera. Den Abschluss der Fotostrecke bilden ein nostalgisches Throwback-Bild eines Baums, der von Geschenken umgeben ist, und ein verführerischer Schnappschuss von Kourtney im sexy Elfkostüm. Für einen humorvollen Kontrast sorgte ihr Ehemann Travis Barker (49): In seiner Instagram-Story teilte er ein Bild eines Skeletts, das im Garten eine Weihnachtsmütze und einen Schal trägt – ein schaurig-schöner Festtagsmoment, ganz im Stil der Kardashian-Barkers.

Die Kardashians verstehen es wie keine andere Familie, besondere Anlässe gebührend zu feiern – und das stellten sie vor wenigen Wochen erneut unter Beweis: Kourtneys jüngster Spross, Rocky Thirteen (1), feierte seinen ersten Geburtstag, und seine Mama ließ dabei keine Wünsche offen. Auf Instagram gewährte der "The Kardashians"-Star Einblicke in die Feierlichkeiten, die im Disney California Adventure Park stattfanden. Dort wurde Rocky mit einem riesigen Willkommensschild empfangen, auf dem "Baby Barker" prangte. Mickey-Mouse-Torten, bunte Ballons und jede Menge Snacks machten die Party zu einem unvergesslichen Erlebnis. Während Rocky der neueste Familienzuwachs ist, bringt das Paar insgesamt eine beachtliche Patchwork-Dynastie zusammen: Kourtney hat drei Kinder aus ihrer Beziehung mit Scott Disick (41), während Travis ebenfalls Vater von drei Kindern aus seiner Ehe mit Shanna Moakler (49) ist.

Anzeige Anzeige

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashians Weihnachtsdeko

Anzeige Anzeige

Instagram / travisbarker Travis Barker und Kourtney Kardashian mit ihrem Sohn Rocky

Anzeige Anzeige