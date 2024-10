Sogar Travis Barker und Kourts Halloween-Deko ist anzüglich

Kourtney Kardashian (45) Barker und Travis Barker (48) haben nie davor zurückgeschreckt, ihre Zuneigung öffentlich zu zeigen, aber jetzt mischen sogar ihre Halloween-Dekorationen mit. Die The Kardashians-Bekanntheit kam am Freitag wohl in Halloween-Stimmung und postete auf Instagram eine Reihe herbstlicher Schnappschüsse zu Ehren ihres Lieblingsmonats – darunter eine übergroße Skelett-Dekoration in eindeutig intimer Pose. Das sechste Foto der Bilderreihe zeigte aufblasbare Skelette auf dem Rasen, von denen eines auf dem anderen sitzt. Das Skelett oben hält den Kopf des anderen zwischen seinen knochigen Fingern und starrt seinem Partner dabei tief in die Augenhöhlen. Begleitet von dem Kommentar "Hallo Oktober" ließ das Promi-Paar die FSK 18-Geister zum Leben erwachen und sorgte damit abermals für reichlich Gesprächsstoff in den sozialen Netzwerken.

Einige Fans waren amüsiert und fanden das Setup passend für die Kardashian-Barkers. "Es sind die Skelette für mich", kommentierte ein Nutzer. Andere hingegen zeigten sich weniger begeistert und schrieben: "Die Skelette? Wirklich?" Während die einen schmunzeln, fragen sich andere also, ob Kourtneys Dekorationsgeschmack vielleicht doch eine Halloween-Überdosis erlitten hat. Dabei fing die Fotoreihe so harmlos an – mit einem Bild, das die vierfache Mutter lächelnd zeigt, während sie in einen Kinderwagen blickt – wahrscheinlich auf ihren und Travis' zehn Monate alten Sohn, Rocky Thirteen. Auf dem nächsten Bild sieht man den Blink-182-Drummer, wie er den Kinderwagen vor dem Franklin Theatre in Franklin, Tennessee, schiebt. Weitere Bilder setzten das herbstliche Thema fort, mit saisonalem Gemüse und gemütlicher Herbststimmung im Freien.

Neben Rocky hat Kourtney noch drei weitere Kinder aus ihrer früheren Beziehung mit Scott Disick (41): Mason (14), Penelope (12) und Reign (9). Seit ihrer Hochzeit mit Travis im Jahr 2022 ist sie außerdem Bonus-Mama für dessen Kinder Landon (20), Alabama (18) und Stieftochter Atiana (25). In einem kürzlichen Auftritt im Podcast The Skinny Confidential sprach die Poosh-Gründerin offen über ihren Erziehungsstil. Dabei verriet sie, ihre Tochter Penelope habe bis zu ihrem elften Lebensjahr in ihrem Bett geschlafen hat. "Ich folge als Mutter meinem Instinkt und mache das, was sich für mich natürlich anfühlt", erklärte Kourtney und gab zu, dass sie und Travis auch mit ihrem Sohn Rocky zusammen im Bett schlafen. Die Reality-TV-Ikone sprach über die Vorteile des "Co-Sleepings" und meinte, Säugetiere täten "das schon seit Urzeiten". Auch bei ihren älteren Kindern sei das so gewesen: Ihr Sohn Mason habe bis zum Alter von sieben Jahren bei ihr geschlafen, bevor er von selbst beschloss, in sein eigenes Zimmer zu ziehen.

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardhashians Halloween-Deko 2024

Getty Images Kourtney Kardashian und ihr Mann Travis Barker, 2022

