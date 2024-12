Krasse Morgenroutine: So hält sich Daniel Aminati (51) fit

Für Daniel Aminati (51) beginnt ein erfolgreicher Tag mehrere Stunden vor Sonnenaufgang. Der Moderator hat eine ausgeklügelte Morgenroutine, die ihm dabei hilft, sich im TV von seiner besten Seite zu zeigen. Auf Instagram zeigt der Tänzer seinen Followern nun, welche Schritte dazugehören. Um vier Uhr morgens startet der "taff"-Star mit einem leichten Frühstück und einer Handvoll Nahrungsergänzungsmitteln. Danach beginnt er sein Krafttraining und macht Dehnübungen. Im Anschluss legt sich der Kraftprotz in die Eistonne, um die Regeneration seiner Muskeln anzukurbeln. Dann ist bei Daniel Ruhe angesagt: Gegen sechs Uhr meditiert der Autor erst und liest daraufhin ein Buch vor dem Kamin.

Für Daniel ist es nicht immer leicht, positiv und motiviert zu bleiben, denn seine Frau, Patrice Aminati, leidet an einer schweren Form von Hautkrebs. Doch gerade in diesen Zeiten ist es für den 51-Jährigen wichtig, seine Routinen aufrechtzuerhalten. "Wenn ich kraftlos und innerlich erschöpft bin, nehme ich mir den Raum für Ruhe. Was aber genauso wichtig für mich ist, gerade wenn Zeiten herausfordernd sind, ist es, mich herauszufordern", erklärt er seinen Fans im Netz.

Mit ihrer Erkrankung geht Patrice sehr offen um und gibt ihren Followern immer wieder ehrliche Einblicke in ihren Alltag. In einem gemeinsamen Video mit Daniel berichtete sie im Oktober auf Social Media von den Auswirkungen der Behandlung: "Stand heute muss ich die Tabletten ein Leben lang nehmen. Aber die Forschung entwickelt sich so schnell weiter, dass die Tabletten hoffentlich in ein paar Jahren abgelöst werden, sodass wir dann noch mal Kinder bekommen können."

Anzeige Anzeige

Instagram / danielaminati Daniel Aminati, Moderator

Anzeige Anzeige

Instagram / danielaminati Patrice Aminati und Daniel Aminati

Anzeige Anzeige