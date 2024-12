Stefan Mross stichelt wegen Dschungelcamp gegen Anna-Carina

Vor wenigen Tagen erst wurde es bekannt: Anna-Carina Woitschack (32) wird angeblich ins Dschungelcamp einziehen! Die Show lockt aus den Kandidaten immer wieder das ein oder andere schlüpfrige Geständnis heraus. Im Falle der Sängerin wird wohl besonders eine Person deswegen jetzt schon etwas nervös: ihr Ex Stefan Mross (49). Die Beziehung der beiden endete ja bekanntlich nicht im Guten – die Scheidung ist immer noch im Gange. Gegenüber Bild meint der Moderator nun etwas spitz: "Ich wünsche ganz viel Glück, doch bevor sie Kamelaugen und sonstige Dinge verzehrt, wäre vorher eine schmackhafte Scheidung empfehlenswert."

Anna-Carina hat sicherlich eine Menge Zündstoff, den sie im Dschungel preisgeben könnte. Immerhin streitet sie sich schon seit Monaten mit dem Musiker vor Gericht – kurz vor ihrem Flug nach Australien soll außerdem der nächste Verhandlungstermin stattfinden. Im Oktober hatten sie sich nämlich nicht einigen können: Tatsächlich dauerte der Termin vor dem Amtsgericht in Passau nur 40 Minuten! Wie das Blatt damals berichtete, soll es keinerlei Verständigung zwischen den beiden Parteien gegeben haben. Nicht einmal wegen des Trennungszeitpunktes seien die Sängerin und der Volksmusiker sich einig: Stefan beteuerte, sie hätten sich im Zeitraum von Mai bis Juli 2022 getrennt, aber Anna-Carina gab den November desselben Jahres als Datum an.

Stefan scheint gerade ziemlich zu kämpfen – und das vor allem finanziell. Schon die von Anna geforderte Vermögensauskunft soll er nicht ordnungsgemäß erteilt haben. Dabei will seine Ex ja gar keinen Unterhalt von ihm: Sie fordert lediglich eine einmalige Abfindung, deren Summe der "Immer wieder sonntags"-Moderator selbst bestimmen darf. Doch vor Gericht soll er beteuert haben, dass er aktuell nicht in der Lage sei, dafür aufkommen zu können – er stecke derzeit in einer finanziellen Krise.

Getty Images Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack

Instagram / stefan.mross Stefan Mross, TV-Moderator

