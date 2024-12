Herzogin Meghan ernennt sich zur CEO ihrer Lifestyle-Marke

Anfang dieses Jahres ist Herzogin Meghan (43) unter die Unternehmerinnen gegangen und hat ihre eigene Lifestyle-Marke gegründet. Mit American Riviera Orchard wollte sie eigentlich eine Reihe von hochwertigen Haushaltswaren auf den Markt bringen – bisher gab es in dieser Hinsicht allerdings wenig Fortschritt. Schon vor Monaten wollte die Frau von Prinz Harry (40) zudem einen Geschäftsführer für ihr Unternehmen finden. Es soll jedoch keiner der Kandidaten für sie infrage gekommen sein. Wie die New York Post jetzt berichtet, hat die Suche endlich ein Ende! Ein Informant, der dem Unternehmen nahe steht, bestätigt: "Meghan ist die CEO von American Riviera Orchard."

In den vergangenen Monaten hatte Meghan immer wieder Probleme mit den Patenten und verschiedenen Anträgen im Rahmen ihres Unternehmens. Wie der Experte Richard Eden für die Daily Mail schreibt, sollen diese Probleme zu einer überraschenden Entwicklung geführt haben: Die Herzogin hat immer noch eine Show für Netflix geplant, in der sich alles ums Kochen und Backen drehen soll. Meghan würde ihr Business angeblich gerne mit der Sendung verbinden und die Produkte aus der Show über American Riviera Orchard vertreiben. "Wenn eine Partnerschaft vereinbart wird, ist es wahrscheinlich, dass Netflix eine eigene Geschäftsführerin einsetzen würde, die die Geschäfte führt", erklärt der Experte. Das würde sie von der Rolle erlösen und gleichzeitig die lukrative Vermarktung ihrer Produkte garantieren.

Bereits seit fast zehn Monaten hapert es mit dem Launch von Meghans Marke. Meghan hat sich bisher nicht wirklich zu ihrer Marke geäußert. Wie ein Insider gegenüber Page Six jedoch behauptet, hat das auch einen Grund. "Sie arbeitet im Hintergrund an ihren unternehmerischen Bemühungen und war deshalb leise. Sowohl das Netflix-Projekt als auch ihre Marke werden im neuen Jahr im gleichen Zeitraum erscheinen", meint er. Laut ihm sollen beide Projekte bereits in den ersten Monaten herausgebracht und gestartet werden. Der Informant ist sich sicher, dass das nächste Jahr ein sehr gutes für die ehemalige Schauspielerin wird.

Getty Images Herzogin Meghan im August 2024

Getty Images Herzogin Meghan im August 2024

