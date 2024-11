Neue Netflix-Projekte von Prinz Harry und Meghan in Kritik

Herzogin Meghan (43) und Prinz Harry (40) stehen mit ihren neuen Netflix-Dokumentationen im Mittelpunkt der öffentlichen Aufmerksamkeit. Die Herzogin von Sussex plant eine Kochshow, während Prinz Harry an einer Doku-Serie über Polo arbeitet, die im Dezember ihre Premiere feiern soll. Der royale Experte Phil Dampier äußerte sich gegenüber The Sun skeptisch über den Erfolg dieser Projekte. Aus seiner Sicht sollten die beiden aufhören, die königliche Familie öffentlich zu kritisieren, um ihre Karriere bei Netflix zum Erfolg zu führen. "Dokumentationen zu machen, hat für die Royals eigentlich nie wirklich gut funktioniert, insbesondere bei Prinz Edward, als er anfing, viele Dokumentationen über seine eigene Familie zu drehen. Das endete im Desaster", meint der Experte.

"Damit Harry nicht in die gleiche Falle tappt, sollte er sich ein wenig zurückhalten. Hoffentlich werden wir in seinen Dokumentationen keine weiteren Abwertungen der königlichen Familie sehen, sodass er sich anderen Themen widmet." Bislang sei die Resonanz auf das Polo-Projekt nicht allzu positiv. "Die Polo-Doku ist, glaube ich, nicht so gut angekommen", meint Phil Dampier weiter. "Anscheinend ist Netflix auch nicht sehr zufrieden, weil der Prinz kaum darin vorkommt." Auch das letzte Projekt der beiden, "Harry & Meghan", das Einblicke hinter die Kulissen ihres Lebens offenbarte, wurde von Kritikern unterschiedlich aufgenommen. Während einige Zuschauer den persönlichen Einblick in das Leben des Paares schätzten, stieß die wiederholte Kritik an der königlichen Familie bei anderen weniger positiv auf. Die Doku war 2022 die meistgesehene Show von Netflix im Vereinigten Königreich, erhielt jedoch auch gemischte Bewertungen.

Der Kontrast zu William (42) und Königin Camilla (77), die beide zuletzt Dokumentationen zu sozialen Themen veröffentlicht haben, könnte größer nicht sein. Während sie sich mit Themen wie Obdachlosigkeit und häuslicher Gewalt auseinandersetzen, wirken Harrys und Meghans Projekte für einige Beobachter eher glamourös und kommerziell orientiert. Persönlich dürfte Meghan diese Kochshow jedoch eine Herzensangelegenheit sein, insbesondere seit sie ihre Lifestyle-Marke American Riviera Orchard ins Leben gerufen hat. Die Herzogin ist zudem bekannt für ihre Leidenschaft für gesunde Ernährung und ihre Liebe zur italienischen Küche, die sie oft in ihren Interviews und sozialen Medien erwähnt hat.

Herzogin Meghan und Prinz Harry

Prinz Harry und Herzogin Meghan im September 2022

