Nach Drama mit Peter: Iris Klein schwärmt von ihrem Stefan

Bei Iris Klein (57) war in den vergangenen Tagen einiges los: Nach der Scheidung von Peter Klein (57) machte dieser seine neue Beziehung mit Yvonne Woelke (45) publik und rechnete öffentlich mit der Mama von Daniela Katzenberger (38) ab. Nach den vielen Turbulenzen macht Iris nun ihrem neuen Partner Stefan Braun eine Liebeserklärung. "Er ist ein toller Mensch und hält sich aus allem raus. Er ist mein Fels in der Brandung", schwärmt sie in ihrer Instagram-Story und ergänzt: "Er sagt immer, dass er sehr dankbar ist, wie alles gekommen ist, da wir sonst heute nicht zusammen wären." Für die Reality-TV-Darstellerin ist klar: "Mir hätte nichts Besseres passieren können, als so einen Mann an meiner Seite zu haben."

Nicht nur Peter, auch Yvonne teilte in den vergangenen Tagen hart gegen die Promi Big Brother-Bekanntheit aus. "Mittlerweile habe ich leider nur Verachtung. Diese Frau ist wirklich in meinen Augen... Was soll ich sagen? Ein Monster. Ein Teufel", schimpfte sie im RTL-Interview über Iris. Anfangs habe Yvonne noch versucht, sich in sie hineinzuversetzen, mittlerweile empfinde sie jedoch anders: "Frau Klein, die streut so viel Feuer. Ich kann gar nicht so viel löschen. Die wirft eine Bombe nach der anderen. [...] Also, wenn man denkt, es geht nicht schlimmer, es geht doch noch schlimmer."

Neben Stefan gibt es noch eine weitere Person, die Iris in dieser schweren Zeit den Rücken stärkt: Tochter Jennifer Frankhauser (32) meldete sich in den vergangenen Tagen zu Wort und stand ihrer Mama öffentlich bei. "Sie leben davon! Sie hoffen nur, dass sie dich treffen und du dich rechtfertigst. Sie haben dir genug angetan", wetterte sie in ihrer Instagram-Story und betonte: "Es reicht! Auch ich reiße mich zusammen, damit das endlich ein Ende hat. [...] Alle kennen die Wahrheit."

Anzeige Anzeige

action press Peter Klein und Yvonne Woelke, April 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Jenny Frankhauser und Iris Klein, TV-Bekanntheiten

Anzeige Anzeige