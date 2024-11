Peter Klein schießt nach Scheidung scharf gegen Ex-Frau Iris

Peter Klein (57) schießt nach der Scheidung gegen seine Ex-Frau Iris Klein (57). In einem langen Statement auf Instagram geht er hart mit der Mutter von Daniela Katzenberger (38) ins Gericht und bezeichnet sie als "kranke Seele". Aufgrund einer angeblichen Affäre mit Yvonne Woelke (45), seiner jetzigen Freundin, zerbrach die Ehe mit Iris im vergangenen Jahr. Der Reality-TV-Darsteller fühlt sich jedoch ins falsche Licht gerückt. "Natürlich ist es jetzt einfach, auf Yvonne und mich zu zeigen und uns beiden die Schuld in die Schuhe zu schieben, da Iris sich ja in der Öffentlichkeit immer als Opfer präsentiert hat", wettert der gelernte Maler und Lackierer. Das findet Peter offensichtlich unfair. "Manchmal komme ich mir vor wie im Mittelalter bei der Hexenverfolgung, wo unbescholtene Menschen ohne den Nachweis der Richtigkeit beschuldigt, verfolgt und letztendlich ermordet wurden", klagt er.

Von seiner Ex-Frau bekommt Peter nach der Scheidung nun 100.000 Euro – diese darf Iris laut dem 57-Jährigen "aufgrund ihrer angeblich schlechten finanziellen Situation" in Raten abbezahlen. Damit ist der ehemalige Promi Big Brother-Teilnehmer aber nicht zufrieden und nennt die Rahmenbedingung "lächerlich". "Weil sie nachweislich fast eine halbe Million Euro zur Seite gebracht hatte, von denen 400.000 Euro gemeinsames Vermögen waren", schimpft Peter. Auch soll die Reality-TV-Bekanntheit seine Versuche, in der Musikbranche Fuß zu fassen, verspottet haben und ihn als "Kneipensänger" tituliert haben.

Wenige Stunden nach der Scheidung verkündeten Peter und Yvonne ihre Liebe – zuvor hatten sie sich monatelang stets als gute Freunde bezeichnet. Iris reagierte gelassen auf das Liebes-Outing ihres Ex-Mannes. "Alles, was euch jetzt so schockt, weiß ich ja schon seit fast zwei Jahren. Endlich glaubt mir auch der Letzte hier", erklärte sie in ihrer Instagram-Story und ergänzte: "Ich hatte von Anfang an recht."

ActionPress Yvonne Woelke und Peter Klein, Juni 2024

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, TV-Star

