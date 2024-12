Serienstar Danny Pintauro hatte Not-OP nach Rollerunfall

Danny Pintauro (48), bekannt aus der beliebten Serie "Wer ist hier der Boss?", hatte Ende November einen schweren Rollerunfall, der in einer Not-OP endete. Der Vorfall ereignete sich am Abend des Erntedankfestes, als der Schauspieler auf einem Radweg in einen Unfall verwickelt wurde. "Der Radweg, auf dem ich fuhr, war plötzlich mit Pylonen gesperrt und ich musste mich zwischen einem Lieferwagen und einer Pylone entscheiden. Die Pylone tat weh! Ich habe eine schreckliche Schramme am Arm und war ziemlich überzeugt, dass ich mir den Arm gebrochen hatte", berichtete der amerikanische Schauspieler nun in einem Instagram-Beitrag. Kurz darauf begannen heftige Schmerzen in Brust, Bauch und Schulter, die ihm das Atmen erschwerten. Sein Ehemann Wil Tabares brachte ihn sofort ins Krankenhaus, wo die Ärzte einen Riss in der Magenschleimhaut diagnostizierten, der zu einer Blutinfektion führte. "Es war der schlimmste Schmerz, den ich jemals in meinem Leben gespürt habe", klagte Danny.

Die Notoperation, die notwendig wurde, um Dannys Leben zu retten, verlief erfolgreich. Gegenüber den Medizinern drückte er seine Dankbarkeit aus – alle seien "wunderbar" gewesen. "Das ist meine erste große Operation, die allererste Notoperation überhaupt, aber ich habe mich zusammengerissen. Es war absolut furchtbar", berichtete der 48-Jährige weiter. Laut Danny wäre es lebensgefährlich gewesen, die Symptome zu ignorieren. Glücklicherweise, fügte er noch mit einem Augenzwinkern hinzu, sei sein Arm doch nicht gebrochen.

Danny erlangte als Kind Berühmtheit und war von 1984 bis 1992 in der Sitcom "Wer ist hier der Boss?" als Jonathan Bower zu sehen. Nach seiner Zeit als Kinderstar trat er unter anderem in "The Secret Life of the American Teenager" und dem Film "A Country Christmas Harmony" auf. Privat ist der Serienstar seit 2014 mit Wil verheiratet. Danny sprach auch in der Vergangenheit schon offen über gesundheitliche Herausforderungen: Im Jahr 2015 gab er bekannt, HIV-positiv zu sein.

Instagram / dannypintauro Danny Pintauro, Dezember 2024

Getty Images Danny Pintauro im Dezember 2015

