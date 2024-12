Achtung, Spoiler: Dieses Paar gewinnt "Love Island VIP"

Die erste Staffel von Love Island VIP findet am Donnerstag ein Ende und kürt somit ein siegreiches Pärchen. Doch Bild will schon vorab wissen, welches Couple, rund um Luigi Birofio (25) und Sandra Janina (25), die Datingshow für sich entscheidet. Angeblich soll es sich um Chiara Fröhlich (27) und Patrick Fabian (37) handeln. Mehr Details gibt es aktuell dazu noch nicht. Auch ob die Realitystars nach den Dreharbeiten, die bereits einige Zeit zurückliegen, noch zusammen sind, ist unklar. Doch in der Show wirkten Chiara und Patrick sehr happy miteinander.

Dabei gab es wohl auch Momente, in denen Chiara genau überlegen musste, ob Patrick auch wirklich der Richtige für sie ist. In einer früheren Beziehung ging der 37-Jährige seiner Partnerin fremd. Das musste Chiara erst mal sacken lassen. "Ich habe mich in der Villa oft mit der Frage auseinandergesetzt, ob ich wirklich einen Mann daten möchte, der schon einmal eine Frau betrogen hat. Ich hatte viele Zweifel, aber Patricks Offenheit und Ehrlichkeit haben mir wiederum ein gutes Gefühl gegeben", erklärte die Influencerin im Promiflash-Interview.

Fremdgehen ist besonders für Chiara ein sehr sensibles Thema. Ihr Ex-Freund Lukas Baltruschat (30) war ihr nämlich ebenfalls untreu. Während der diesjährigen Staffel von Prominent getrennt gab es deshalb auch ein emotionales Drama zwischen dem einstigen Pärchen. "Ich habe es nicht verdient, so behandelt zu werden. Das ist unterste Schublade und das weißt du ganz genau", schimpfte Chiara unter Tränen in der Show.

