Patricks Betrug: Hatte "Love Island VIP"-Chiara Zweifel?

Bei einem Love Island VIP-Spiel kam heraus, dass Patrick Fabian (37) in einer früheren Beziehung fremdgegangen war und seinen Seitensprung auch noch vertuschen wollte. Bei diesem Thema reagiert Patricks Flirt Chiara Fröhlich (27) sensibel, denn auch sie wurde in der Vergangenheit von ihrem Ex Lukas Baltruschat (30) betrogen. Im Promiflash-Interview verrät Chiara nun, was Patricks Beichte in ihr auslöste: "Ich habe mich in der Villa oft mit der Frage auseinandergesetzt, ob ich wirklich einen Mann daten möchte, der schon einmal eine Frau betrogen hat. Ich hatte viele Zweifel, aber Patricks Offenheit und Ehrlichkeit haben mir wiederum ein gutes Gefühl gegeben."

Dass Patrick Chiara von seinem Fehltritt zuvor erzählte, rechne sie ihm hoch an. "Dass er so ehrlich zu mir war, zeigt auch Stärke, und ich bevorzuge einen Mann, der seine Fehler erkennt und daraus gelernt hat", erklärt die einstige Prominent getrennt-Kandidatin im Gespräch mit Promiflash und fügt hinzu: "Ich denke, wenn Menschen ihre Taten aufrichtig bereuen, hat jeder eine zweite Chance verdient."

Zwar wusste Chiara schon vor dem Spiel von Patricks Seitensprung, trotzdem habe sie das Thema getroffen. "Trotzdem war es unschön, im Spiel noch mehr Details über seinen Seitensprung zu erfahren. Vor allem die Reaktion der anderen Kandidaten hat einiges in mir ausgelöst, denn sie alle hätten es von Patrick am wenigsten erwartet", erinnert sich Chiara und fügt hinzu: "Genau das hat alte Ängste in mir geweckt."

Sendehinweis: "Love Island VIP" läuft immer donnerstags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI.

Sieben Tage vorher können Zuschauer die Episode bereits auf RTL+ streamen.

RTL Chiara Fröhlich und Lukas Baltruschat bei "Prominent getrennt"

RTL / René Lohse Chiara Fröhlich, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2022

