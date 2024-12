Beeindruckend: Kathy und Rick Hilton feiern 45 Jahre Ehe

Kathy (65) und Rick Hilton (69) haben einen Grund zur Freude: Das Paar feiert seinen 45. Hochzeitstag. Für diesen besonderen Anlass ging es für die Unternehmer nach Europa – genauer gesagt nach London und Paris. Im Interview mit People verrät die Mutter von Paris Hilton (43) das Geheimnis ihrer langen Ehe: Sie sind "beste Freunde". "Und ich habe gerade zu jemandem gesagt, so jung zu heiraten – ich war 19 und er 23 – der Schlüssel ist einfach, die richtigen Leute um sich zu haben, die richtigen Einflüsse und mit anderen Paaren zusammen zu sein, die glücklich sind und die gleichen Werte haben wie man selbst", fügt Kathy hinzu.

Auch gemeinsame Zeit sei ein Schlüssel zum Erfolg, verrät Kathy: "Wir waren in all unseren Ehejahren noch nie zwei Wochen voneinander getrennt." Streit gehöre zu jeder Beziehung dazu. Es sei nur wichtig, sich danach auch wieder zu versöhnen: "Wenn man eine Meinungsverschiedenheit hatte, versöhnt man sich immer vor dem Schlafengehen und bewahrt sich ein kleines Geheimnis und hält es immer spannend und lustig."

Kathy und Rick gaben sich am 24. November 1979 das Jawort. Aus ihrer Ehe stammen vier gemeinsame Kinder: Paris, Nicky (41), Barron und Conrad (30). Diese machten Kathy und Rick bereits zu Großeltern. An das erste Aufeinandertreffen mit Paris' Sohn Phoenix (1) kann sich die 65-Jährige noch ganz genau erinnern. "Ich konnte es nicht glauben. Phoenix war einfach so süß!", erinnerte sich Kathy Anfang des Jahres in einer Folge von "The Jennifer Hudson Show" und fügte hinzu: "Mein Mann hatte gerade seinen Hund verloren. Also dachte ich, dass es entweder ein neuer Welpe oder ein Affe sei, als Paris sagte: ’Ich habe eine Überraschung.'"

Getty Images Paris, Kathy, Rick und Nicky Hilton

Instagram / parishilton Paris Hilton mit ihrem Sohn Phoenix

