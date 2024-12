Paris Hilton und Nicoles Eltern waren gegen ihre Realityshow

Paris Hilton (43) und Nicole Richie (43) haben ihren Eltern gezeigt, dass ihre Entscheidung, an der Reality-Show "The Simple Life" teilzunehmen, genau richtig war. Ihre Eltern – Kathy Hilton (65) und Richard Hilton (69) sowie Lionel Richie (75) – rieten ihnen zunächst davon ab. Nun gaben sie zu, dass sie falsch lagen. In jüngsten Interviews äußerten sie offen ihre damaligen Bedenken und betonten, wie stolz sie heute auf den Erfolg ihrer Töchter seien.

Kathy erklärte gegenüber Fox News: "Ich war komplett dagegen. Ich wollte, dass Paris zur Schule geht und nicht modelt oder in einer Reality-Show auftritt. Aber ich lag falsch. Die Show war die lustigste überhaupt." Auch Lionel gestand gegenüber Entertainment Tonight: "Als sie anfingen, Sachen wie rückwärts auf der Autobahn fahren zu machen, dachte ich nur: 'Was tut ihr da?' Aber es war Reality-TV!" Nicole erinnerte sich in einem Gespräch mit Glamour: "Unsere Eltern wollten nicht, dass wir es machen, und sagten uns, wir sollen es lassen." Doch Paris und Nicole, die damals ohne Handys und Luxusartikel in das Landleben von Arkansas eintauchten, erinnerten sich an die Show als ein Abenteuer voller Spaß.

Die Freundschaft zwischen Paris und Nicole besteht seit ihrer Kindheit. "The Simple Life" machte die beiden It-Girls zu Pionierinnen des Reality-TVs. Trotz der Herausforderungen des plötzlichen Ruhms blieben sie einander nahe, auch wenn es starke Höhen und Tiefen gab. Heute arbeiten sie erneut zusammen und planen ein gemeinsames Projekt, das an ihre früheren Erfolge anknüpfen soll.

Getty Images Paris und Kathy Hilton im November 2023

Getty Images Lionel Richie und Nicole Richie bei der Premiere von "Don't Tell Mom the Babysitter's Dead"

