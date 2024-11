So geht es Kyle Richards nach Trennung von Mauricio

Kathy Hilton (65) hat Neuigkeiten über ihre Schwester Kyle Richards (55) preisgegeben, die sich kürzlich von ihrem Ehemann Mauricio Umansky (54) getrennt hat. Auf dem "Elizabeth Taylor Ball to End AIDS" erklärte Kathy: "Sie lässt sich einfach Zeit." Kyle verbringe viel Zeit mit ihren Töchtern und fokussiere sich seit der Trennung auf ihre Familie. Kathy berichtete, dass die Familie den Sommer gemeinsam verbracht habe, vermutlich um den Übergang in diese neue Lebensphase zu erleichtern.

Trotz der Distanz zwischen Kathy, Mutter von Paris Hilton (43), und Mauricio ist es für die Hilton-Familie wichtig, gut miteinander auszukommen. "Wir sind Familie. Ich möchte, dass alles gut ist", fügte Kathy hinzu. "Ich habe Nichten, die ich liebe und verehre, und ich möchte, dass sich alle gut verstehen." Im Juli vergangenen Jahres wurde bekannt, dass Kyle und Mauricio sich getrennt haben. Mauricio ist inzwischen in eine eigene Wohnung in West Hollywood gezogen, was Kyle in dem Podcast "Bitch Bible" bestätigte. "Ich wusste immer, dass es sich seltsam anfühlen würde, wenn dieser Tag kommt", gab sie dabei zu und ergänzte: "Der Tag, an dem er auszog, war merkwürdig, denn ich kam nach Hause und alles war so ruhig."

People Magazine berichtet, dass weder Kyle noch Mauricio derzeit auf eine Scheidung drängen. Im Gegensatz zu Kyle scheint sich Mauricio aber schon wieder ins Datingleben gestürzt zu haben. Er wurde kürzlich dabei gesehen, wie er eine unbekannte Frau auf Mykonos küsste. Inzwischen ist klar, dass es sich dabei um Nikita Kahn handelte. Die beiden sind nun ein Paar und genossen jüngst bereits ihren zweiten gemeinsamen Urlaub.

Getty Images Kyle Richards und Mauricio Umansky, 2017

Instagram / kylerichards18 Portia Umansky, Alexia Umansky, Sophia Umansky, Farrah Aldjufrie und Kyle Richards, 2023

