War Trennung von Kyle Richards und Mauricio vorhersehbar?

Die Trennung von Kyle Richards (55) und Mauricio Umansky kam für viele Fans überraschend – für die zwei Berühmtheiten offenbar ganz im Gegenteil. In dem zweiten Teil der Reunion von Real Housewives of Beverly Hills plaudert nun Kyles Schwester Kathy Hilton (64) einige Details über das besagte Liebes-Aus aus. Die Schauspielerin sei "keine zwanghafte Person" und habe deshalb die Entscheidung, sich nach einer rund 27-jährigen Ehe von dem Immobilienmakler zu trennen, sicherlich nicht von heute auf morgen und auch nicht aufgrund von kleineren Differenzen getroffen.

Die Ehe hatte wohl schon seit längerer Zeit auf der Kippe gestanden, zumindest für eine Person. "Kyle hat das nicht in drei Monaten entschieden. Ich wette, sie hat [darüber] die letzten drei oder vier Jahre nachgedacht. Ich sollte das nicht sagen, aber ich habe es getan", offenbart die Mutter von Paris Hilton (43). Nicht nur für die Bewunderer des Paares, sondern auch für die gemeinsamen Töchter war das Ganze ein großer Schock. Als der Vater seinen Schützlingen die Nachricht überbrachte, flossen bei ihnen kurzerhand zahlreiche Tränen. "Unser Leben hat sich einfach so sehr verändert", wimmerte Töchterchen Sophia in der TV-Show "Buying Beverly Hills".

Was zu dem Ehe-Ende im vergangenen Jahr genau geführt hatte, ist zwar unklar – doch es kursieren einige Spekulationen über eine Affäre zwischen Kyle und der Musikerin Morgan Wade (29). Bisher dementieren sie diese Gerüchte allerdings und beharren auf eine besondere Freundschaft. Die beiden Frauen werden allerdings immer wieder zusammen gesehen. Eine intime Pose bei einem Event sorgte kürzlich erneut für Aufsehen. Vor den Fotografen legte die Sängerin der 55-Jährigen liebevoll die Hand auf die Hüfte und rutschte immer weiter in Richtung Po.

Getty Images Kathy Hilton und Kyle Richards im Mai 2016

Instagram / morganwademusic Kyle Richards und Morgan Wade im Flugzeug

