So emotional gratuliert Paris Hilton ihrem Papa zum Vatertag

Paris Hilton (43) macht deutlich, wie viel ihr Vater Rick (68) ihr bedeutet. Auf Facebook teilt die Unternehmerin einen niedlichen Beitrag und gratuliert ihrem Papa so total süß zum Vatertag. "Alles Gute zum Vatertag an meinen unglaublichen Vater Rick Hilton, der mir die Bedeutung von Familie, Stärke und Anmut beigebracht hat", schwärmt die zweifache Mutter zu einigen Schnappschüssen, die sie unter anderem zusammen mit Rick, aber auch mit ihrer Schwester Nicky Hilton (40) zeigen.

Abschließend brachte die DJane zum Ausdruck, wie viel sie ihrem Papa zu verdanken habe. "Danke für deine unendliche Liebe, Weisheit und Unterstützung. Du hast mich zu der Frau geformt, die ich heute bin. Ich liebe dich", erklärt Paris. Die Hotelerbin machte den 68-Jährigen im vergangenen Jahr zum vierten Mal zum stolzen Opa. Anfang 2024 kam dann sogar Enkelchen Nummer fünf dazu – die Tochter der Influencerin und ihres Mannes Carter Reum, London, erblickte das Licht der Welt.

Als Rick und seine Frau Kathy Hilton (65) von den Baby-News ihrer Tochter erfuhren, waren sie ganz aus dem Häuschen. "Paris und Carter, wir wissen, dass ihr die tollsten Eltern sein werdet", erklärte die Real Housewives of Beverly Hills-Bekanntheit im vergangenen Jahr gegenüber People. Im Netz gibt Paris ihren Fan regelmäßig Einblicke in ihr Leben als Mama von Phoenix (1) und London – egal ob beim Planschen, im Urlaub oder in ihren vier Wänden.

Getty Images Paris, Kathy, Rick und Nicky Hilton

Instagram / parishilton Paris Hilton mit ihrer Tochter London und ihrem Sohn Phoenix im Mai 2024

