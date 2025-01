Kathy Hilton war ursprünglich kein Fan von "The Simple Life"

Kathy Hilton (65), bekannt aus der Reality-Serie "The Real Housewives of Beverly Hills", gestand kürzlich, dass sie anfangs nicht begeistert von der Show "The Simple Life" gewesen sei, die ihre Tochter Paris Hilton (43) zusammen mit ihrer Kindheitsfreundin Nicole Richie (43) vor fast zwei Jahrzehnten berühmt machte. Bei den WWD Style Awards erklärte die Schauspielerin, dass sie ihre damalige Haltung heute bereue: "Ich lag falsch, ich lag da wirklich völlig daneben." Doch die aktuelle Neuauflage der Serie "Paris & Nicole: Encore" finde Kathy inzwischen "so lustig", dass die Neuauflage für die ganze Familie Hilton eine nostalgische Erfahrung gewesen sei.

Die Originalserie "The Simple Life", die von 2003 bis 2007 ausgestrahlt wurde, begleitete Paris und Nicole dabei, wie sie durch die USA reisten, einfache Jobs übernahmen und dabei reichlich Chaos stifteten. Nach all der Zeit hat die Serie absoluten Kultstatus erreicht, insbesondere in den sozialen Netzwerken. Paris erklärte gegenüber People, wie viel Spaß es ihr mache, TikTok-Videos zu sehen, in denen Fans ikonische Szenen und Dialoge aus der Serie nachstellen. "Es ist immer aufregend, zu Halloween Menschen zu sehen, die sich als Nicole und ich verkleiden und unsere Looks interpretieren", schwärmte sie. Für Paris sei es besonders bewegend, von Fans zu hören, wie sehr die Serie sie geprägt habe und wie viele ihre Freundschaft zu Nicole bewundern würden.

Paris Hilton, die heute nicht nur Unternehmerin, sondern auch Mutter von zwei Kindern ist, hat seit ihrem Durchbruch mit "The Simple Life" viele Kapitel in ihrem Leben aufgeschlagen. Für Kathy war dieser Erfolg ihrer Tochter nicht immer leicht zu akzeptieren. Doch inzwischen hat sie sich mit dem Vermächtnis der Show versöhnt und ist stolz auf die Nostalgiewelle, die die Neuauflage ausgelöst hat. Die herzliche Beziehung zwischen Kathy und Paris war jedoch nicht immer frei von Konflikten. In Interviews betont Paris jedoch regelmäßig, wie sehr sie die Unterstützung ihrer Familie schätze, besonders in Bezug auf ihre Projekte und ihr Leben im Rampenlicht.

Getty Images Paris Hilton und Nicole Richie im Januar 2017

Getty Images Paris Hilton und Kathy Hilton im April 2022

