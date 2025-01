Paris Hiltons Kinder feiern ihr Red-Carpet-Debüt

Am vergangenen Dienstag zeigten sich Paris Hilton (43) und ihre Schwester Nicky Hilton (41) bei einem seltenen öffentlichen Familienauftritt in New York City. Wie die Daily Mail berichtete, besuchten die beiden gemeinsam mit ihren Kindern das "Young Hearts Friend Fest". Paris erschien mit ihrem Sohn Phoenix und ihrer Tochter London, während Nicky mit ihren drei Kindern, Lily-Grace, Teddy und Chasen, kam. Alle Kinder von Nicky stammen aus ihrer Ehe mit James Rothschild. Unterstützung erhielten die Geschwister von ihrer Mutter Kathy Hilton (65), die ebenfalls anwesend war. Der Anlass des Events war ein wohltätiger: Der Erlös ging an die gemeinnützige Organisation God's Love We Deliver.

Die Veranstaltung bot einen charmanten und verspielten Rahmen mit Attraktionen wie einer Streuselbad-Pool-Station, Zuckerwattekunst und Cupcake-Dekoration. Auf Instagram hatten Paris und Nicky das Event bereits Wochen vorher beworben und dazu aufgerufen, mehr Freiwilligenarbeit zu leisten und Gutes für die Gemeinschaft zu tun. Paris selbst glänzte in einem pinkfarbenen Spitzenkleid, das sie mit einem passenden Haarband und funkelnden High Heels abrundete. Tochter London war modisch abgestimmt in einem Tüllrock, während Phoenix in einem bequemen hellblauen Ensemble erschien. Auch Nicky zeigte sich schick in einem zartblauen Kleid mit herzförmigem Ausschnitt.

Paris und Nicky sind nicht nur aus dem Rampenlicht bekannt, sie engagieren sich auch immer wieder öffentlich für verschiedene Herzensprojekte. Paris, die zuletzt im Netz durch ihre philanthropische Seite auffiel, hatte erst kürzlich eine Spendenaktion für die Opfer der Waldbrände in Kalifornien ins Leben gerufen und selbst eine großzügige Summe beigesteuert. Ihre Schwester Nicky genießt hingegen den Fokus aufs Familienleben und teilt nur selten Einblicke in ihren Alltag. Doch das Event in New York zeigte einmal mehr, wie stark der Zusammenhalt der Hilton-Familie ist – sei es durch gemeinsame Aktionen oder den Einsatz für soziale Zwecke.

Getty Images Nicky Hilton, Paris Hilton im Januar 2025 in New York.

Getty Images Paris Hilton, Nicky Hilton und Kathy Hilton.

