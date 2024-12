Heidi Klum teilt weihnachtliches Glamourfoto mit den Hiltons

Heidi Klum (51) hat die Festtage auf besondere Weise eingeläutet und die sozialen Medien mit einem Schnappschuss überrascht. Auf Instagram teilte die Germany's Next Topmodel-Jurorin ein Bild, das sie zusammen mit Kathy Hilton (65) sowie deren Töchtern Paris (43) und Nicky Hilton (41) zeigt. Gemeinsam mit einer weiteren Blondine posieren die fünf Ladys in glamourösen, weihnachtlichen Kleidern für die Kameras. "Weihnachten bei den Hiltons", kommentierte Heidi den Schnappschuss und fragte ihre Fans, ob sie eine Ähnlichkeit zwischen ihr und den Hiltons sehen.

Zu dem gemeinsamen Foto schrieb das Model zudem: "Five blondes… that's hot", was auf Deutsch so viel wie "Fünf Blondinen... das ist heiß" bedeutet. Mit dem Spruch drückt die 51-Jährige nicht nur ihre Begeisterung aus, sondern spielt auch humorvoll auf einen Satz an, den Paris oft nutzt. Der Ausdruck "That's hot" ist nämlich ein berühmter Spruch der Unternehmerin, den sie vor allem während ihrer Show "The Simple Life" prägte. Inzwischen hat die New Yorkerin sogar einen Song, der nach ihrer legendären Floskel benannt ist.

Heidi und Paris kennen sich seit vielen Jahren aus der Mode- und Entertainmentbranche und haben auf diversen Veranstaltungen und Events bereits zusammengefunden. Beide sind nicht nur erfolgreiche Unternehmerinnen, sondern auch Mütter, die Familie und Karriere unter einen Hut bringen. Heidi ist seit 2019 mit dem Musiker Tom Kaulitz (35) verheiratet und hat vier Kinder aus früheren Beziehungen. Mit ihrer Show "Germany's Next Topmodel" ist sie seit Jahren eine feste Größe im deutschen Fernsehen und entdeckt regelmäßig neue Talente. Paris hingegen heiratete 2021 den Unternehmer Carter Reum und wurde im Januar 2023 erstmals Mutter eines Sohnes namens Phoenix. Im Dezember desselben Jahres kam dann ihre Tochter London per Leihmutter zur Welt. Paris ist zudem bekannt für ihre Reality-Shows, für ihre Musik und sie ist als DJane auf der ganzen Welt unterwegs.

Instagram / parishilton Paris Hilton mit ihrer Familie, 2024

Getty Images Heidi Klum im November 2024

