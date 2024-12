Endlich: Das sind die ersten "Die Helene Fischer Show"-Gäste

Helene Fischers (40) Vorfreude steigt! Am Wochenende ist die Sängerin mit der Aufzeichnung der großen "Die Helene Fischer Show" beschäftigt. Diese wird dann wie üblich am 25. Dezember auch im Fernsehen zu sehen sein. Kurz vor der Aufzeichnung verrät Helene nun endlich, welche Stars und Sternchen mit ihr die Bühne teilen werden. Auf Instagram verkündet die "Atemlos durch die Nacht"-Interpretin stolz: "Freut euch auf Ayliva, Giovanni Zarrella und Álvaro Soler – und das ist noch lange nicht alles!" Fans dürfen also gespannt sein, wer zusätzlich auftreten wird.

Seit 2011 flimmert das große Show-Highlight schon am ersten Weihnachtsfeiertag über die TV-Bildschirme. Aufgrund der Corona-Pandemie musste Helene jedoch einige Termine ausfallen lassen. Im vergangenen Jahr konnte das Bühnenspektakel dann endlich wieder stattfinden – mit dabei waren Peter Maffay (75), Nena (64), Shirin David (29), die britische Rockband Simple Minds, ESC-Star Loreen (41) und die schottische Songwriterin Emeli Sandé (37).

Am vergangenen Wochenende sorgte Helene bereits für Weihnachtsstimmung im Fernsehen. Sie strahlte als Überraschungsgast bei Florian Silbereisens (43) "Adventsfest der 100.000 Lichter". Zu Ehren von Rolf Zuckowski (77) performte der Schlagerstar eine Auswahl an Kinderliedern, unter anderem den Klassiker "In der Weihnachtsbäckerei". Der Liedermacher zeigte sich von der Geste sichtlich berührt und wischte sich die Freudentränen aus dem Gesicht.

Helene Fischer, Sängerin

Florian Silbereisen und Helene Fischer beim "Schlagerboom 2019"

