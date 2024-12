Prinzessin Kate ehrt Queen Elizabeth II. mit rührender Geste

Prinzessin Kate (42) traf sich am vergangenen Dienstag mit der königlichen Familie von Katar in London. Dabei trug die Prinzessin eine Diamant- und Perlenkette, die einst Queen Elizabeth II. (✝96) gehörte. Es ist das dritte Mal, dass man die Prinzessin mit dem eleganten Halsschmuck sah. Kate ehrte mit dieser Geste ihre verstorbene Schwiegermutter. Zu dem stilvollen Collier kombinierte sie einen burgunderfarbenen Mantel und einen dazu farblich passenden Hut.

Bei dem Schmuckstück handelte es sich um dieselbe Kette, die Kate zum ersten Mal 2021 zu der Beerdigung von Prinz Philip (✝99) trug. Damals fügte sie ein Paar Perlenohrringe hinzu, welche ebenso aus der Sammlung der Queen stammten. Das zweite Mal ehrte sie mit dem Tragen des Schmuckstücks Queen Elizabeth II. zu deren Beerdigung im September 2022. Die Queen wurde in den 1980er-Jahren oft mit der prunkvollen Kette gesehen. Sie lieh diese auch schon Prinzessin Diana (✝36) für ein Staatsbankett in den Niederlanden aus.

Kate zog sich nach ihrer Krebsdiagnose im März aus der Öffentlichkeit zurück. In den letzten Monaten nahm die Prinzessin immer mehr Termine wahr. Anfang der Woche empfingen Kate und ihr Ehemann Prinz William (42) den Emir von Katar, Scheich Tamim bin Hamad Al Thani, und seine Frau Scheicha Jawaher zu einem zweitägigen Staatsbesuch in Großbritannien. Sie begleiteten ihre Gäste zur Parade der Horse Guards. Dort wurden diese herzlich willkommen geheißen. Nach Berichten von The Sun begaben sich die Royals daraufhin in einer Kutschenprozession zum Buckingham-Palast.

Getty Images Prinzessin Kate bei der Beerdigung der Queen

WPA Pool/ Getty Images Europe Prinzessin Kate bei der Zeremoniellen Begrüßung auf der Horse Guards Parade, London, Dezember 2024

