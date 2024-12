Nach Krebskampf: Prinzessin Kate nimmt weiteren Termin wahr

Prinzessin Kate (42) nimmt langsam aber sicher wieder ihre Arbeit auf. Auf den Bildern strahlt die dreifache Mama an der Seite ihres Ehemannes, Prinz William (42). Am Dienstag empfingen die beiden zwei ganz besondere Gäste: den Emir von Katar, Scheich Tamim bin Hamad Al Thani, und seine Frau Scheicha Jawaher bint Hamad bin Suhaim Al Thani. Gemeinsam nahmen sie an der offiziellen Begrüßungszeremonie in London teil, bei der auch König Charles III. (76) anwesend war. Das royale Paar begleitete die Gäste zur Parade der Horse Guards, wo sie feierlich willkommen geheißen wurden. Anschließend fuhren sie in einer Kutschenprozession zum Buckingham-Palast, wie The Sun berichtete.

Während der Zeremonie wurde die Nationalhymne gespielt. Kate beeindruckte in einem burgunderfarbenen Mantel mit passendem Hut, der die Farben der katarischen Flagge widerspiegelte. Nach der Begrüßung folgte ein gemeinsames Mittagessen im Buckingham-Palast mit Charles und weiteren Mitgliedern der königlichen Familie. Im Anschluss wurden dem Emir und seiner Frau ausgewählte Schätze aus der royalen Sammlung präsentiert, die die Verbindung zwischen Großbritannien und Katar hervorheben.

Bereits vor wenigen Wochen nahm Kate still und heimlich einen Arbeitstermin wahr. Wie People berichtete, war die 42-Jährige Teil eines Treffens, das sich mit ihrem Projekt der Royal Foundation Centre for Early Childhood beschäftigte. "Die Prinzessin von Wales, die gemeinsame Schirmherrin der königlichen Stiftung des Prinzen und der Prinzessin von Wales, hielt heute Morgen ein Treffen zum Thema 'frühe Kindheit' auf Schloss Windsor ab", heißt es in einem Hofrundschreiben, das dem Newsportal vorlag. Nachdem Kate ihre Krebsdiagnose Anfang des Jahres publik gemacht hatte, zog sich die Royal-Lady vollständig aus der Öffentlichkeit zurück. Nun nimmt sie immer mehr Termine wahr und es scheint, als würde sie bald wieder regelmäßig ihrer Arbeit nachgehen.

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William im Dezember 2024

Getty Images Prinzessin Kate im Oktober 2024

