Deryck Whibley krank: Sum 41 sagt Tour in letzter Minute ab

Die kanadische Punkband Sum 41 hat überraschend ihre für 2024 geplante Australien-Tour abgesagt. Nur wenige Stunden vor ihrem ersten Auftritt in der Fortitude Music Hall in Brisbane am Mittwoch gab die Band bekannt, dass der Frontmann Deryck Whibley (44) an einer Lungenentzündung erkrankt ist und deshalb nicht auftreten kann. Die Tournee, die Auftritte beim Good Things Festival sowie mehrere eigene Konzerte umfasste, sollte ihre letzte in Australien sein.

Laut einem Statement, das die Band auf Facebook veröffentlicht hat, erhält Deryck die bestmögliche medizinische Versorgung. Dennoch habe ihn der Rat mehrerer australischer Ärzte überzeugt, dass er nicht auftreten kann. Der Frontmann hatte bereits in der Vergangenheit gesundheitliche Probleme und landete schon im vergangenen Jahr mit einer Lungenentzündung im Krankenhaus. Trotz der traurigen Nachricht richtete die Band freundliche Worte an ihre Fans: "Wir verstehen und schätzen eure Enttäuschung – wir sind ebenso untröstlich." Als kleine Wiedergutmachung spielte die Vorband Grandson ein kostenloses Konzert mit einem DJ-Set von Sum 41-Drummer Frank Zummo in Brisbane.

Sum 41 gründete sich 1996 in Ontario und hat sich mit Hits wie "Fat Lip" einen Namen gemacht. Die Band erlangte internationalen Ruhm und hat seitdem sechs Alben veröffentlicht – das letzte mit dem Titel "Order in Decline" im Jahr 2019. Deryck, der von 2006 bis 2010 mit Avril Lavigne (40) verheiratet war, ist seit jeher das Gesicht der Band. Die Absage ihrer letzten Australien-Tour bedeutet für viele Fans nicht nur den Verlust eines langersehnten Konzerts, sondern auch das Ende einer Ära für die legendäre Punkband.

Anzeige Anzeige

Instagram / aribarbara Deryck Whibley, Sänger

Anzeige Anzeige

Getty Images Sum 41, Band