Nach 27 Jahren: Rockband Sum 41 gibt ihre Trennung bekannt!

Erschütternde Nachrichten für alle Sum 41-Fans! Die kanadische Pop-Punk-Band feierte Anfang der 2000er-Jahre große Erfolge. Zu den größten Hits zählen Songs wie "Fat Lip", "Still Waiting", "The Hell Song" oder "Underclass Hero". Ende des vergangenen Jahres hatten die Mitglieder um Deryck Whibley (43), Dave Baksh, Jason McCaslin, Tom Thacker und Frank Zummo angekündigt, ein achtes Studioalbum zu veröffentlichen. Doch das wird auch das letzte sein: Sum 41 will sich nach 27 Jahren trennen.

Auf Instagram gab die Musikgruppe bekannt: "Sum 41 werden sich auflösen. Wir werden noch all unsere aktuellen Tourdaten in diesem Jahr absolvieren und freuen uns darauf, unser letztes Album 'Heaven :x: Hell' zu veröffentlichen, zusammen mit einer letzten weltweiten Headliner-Tour, um das zu feiern." Weitere Details wolle man noch bekannt geben. Die Band freue sich jedoch schon sehr darauf und könne es kaum erwarten, die Fans zu sehen.

Die Jahre bei Sum 41 hätten den Mitgliedern ein paar der besten Momente ihres Lebens beschert. "Wir sind unseren alten und neuen Fans, die uns in jeder Hinsicht unterstützt haben, für immer dankbar. Es ist schwer, die Liebe und den Respekt, den wir für euch alle haben, in Worte zu fassen, und wir wollten, dass ihr das zuerst von uns hört", hieß es in ihrem Statement weiter.

Getty Images Deryck Whibley, Sum-41-Frontmann

Getty Images Sum 41, Band

Getty Images Cone McCaslin, Deryck Whibley und Steve Jocz, aktive und ehemalige Sum-41-Mitglieder 2007

