Sum-41-Star Deryck Whibley wieder aus Krankenhaus entlassen

Seine Fans können wieder aufatmen. Vor wenigen Tagen hatte die Frau von Deryck Whibley (43) im Netz mitgeteilt: Der Sum 41-Sänger musste ins Krankenhaus. Er leide unter einer Lungenentzündung, die umgehend behandelt werden müsse. Auch Probleme mit dem Herzen habe der Musiker. Nun sieht es aber wieder besser aus: Deryck wurde aus dem Krankenhaus entlassen und befindet sich auf dem Weg der Besserung.

"Deryck wurde entlassen, nachdem er so gut auf seine Behandlungen reagiert hatte. Er wird jetzt von seiner Mutter, die Krankenschwester ist, und mir betreut", schreibt Ari Whibley, die Frau des 43-Jährigen, auf ihrem Instagram-Profil. Die Belastung auf Derycks Herz und Lungen habe sich gebessert und er könne wieder ohne große Schmerzen atmen. Zusätzlich bedankt sich Ari für die ganzen Zusprüche der Fans.

Am Wochenende teilte Ari die Nachricht mit, dass Deryck im Krankenhaus sei. Das rief böse Erinnerungen hervor, da er schon 2014 wegen Nieren- und Leberversagen in die Notaufnahme gemusst hatte: "Es ist natürlich nicht das erste Mal, dass wir uns in einer solchen Situation befinden, aber es bringt viele schwierige Erinnerungen zurück, wenn ich ihn wieder in einem Krankenhausbett sehe, angeschlossen an Drähte und Infusionen", erklärte sie.

Instagram / aribarbara Deryck Whibley, Sänger

Instagram / aribarbara Deryck und Ari Whibley

Getty Images Cone McCaslin, Deryck Whibley und Steve Jocz, aktive und ehemalige Sum-41-Mitglieder 2007

