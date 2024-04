Darum bereut Deryck Whibley seine frühere Suchtzeit nicht

Hinter Deryck Whibley (44) liegt keine einfache Zeit. Jahrelang kämpfte er gegen seine starken Suchtprobleme. Dieses dunkle Kapitel aus seinem Leben will der Sänger von der Band Sum 41 jedoch nicht missen. "Die Leute haben mich im Laufe der Jahre oft gefragt: 'Bedauerst du Dinge oder wünschst du dir, sie wären nicht passiert?' [...] Ich sage dann: 'Ich bin so dankbar, dass ich diese harten Zeiten durchgemacht habe. Wie langweilig wäre mein Leben, wenn ich nie um etwas gekämpft hätte?'", erklärt er im Interview mit People.

Der damalige plötzliche Ruhm wuchs dem Sänger schnell über den Kopf. "Sobald es losging, ging alles ganz schnell. Es war einfach so ein Wirbelwind", schildert Deryck. "Wir waren erst 20 Jahre alt und flogen plötzlich in Privatjets, flogen mit Hubschraubern zu Konzerten und hingen mit unseren Helden ab. Leute von Iron Maiden tauchten bei unseren eigenen Shows auf und brachten ihre Kinder mit, um uns zu treffen und so weiter und so fort", erinnert sich der "In Too Deep"-Interpret zurück. Auch das öffentliche Interesse an seinem Privatleben setzte dem Ex-Mann von Avril Lavigne (39) sehr zu: "Sobald es um etwas Persönliches ging, habe ich diesen Teil wirklich gehasst und fand das wirklich unangenehm und schwierig zu handhaben. Ich war nicht sehr gut darin."

Im Jahr 2014 erlitt Deryck durch seine Alkoholsucht ein Nieren- und Leberversagen. Der Musiker musste einige Zeit in einem Krankenhaus behandelt werden. Zwischenzeitlich wurde er sogar in ein künstliches Koma versetzt. Richtig erinnern kann er sich an die Zeit jedoch nicht mehr. "Ich bin einfach zusammengebrochen und kann mich danach kaum noch an etwas erinnern. Ich weiß nur noch, dass ich sagte: 'Ich muss ins Krankenhaus. Irgendetwas stimmt nicht. Das ist nicht normal'", erzählt er im Interview.

Anzeige Anzeige

Getty Images Deryck Whibley, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Deryck Whibley Sänger

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de