Immer noch Freunde: Avril Lavigne holt Ex auf die Bühne!

Am Samstagabend erlebten die Fans von Avril Lavigne (39) in der MGM Grand Garden Arena in Las Vegas eine besondere Überraschung. Die Sängerin holte ihren Ex-Mann Deryck Whibley (44) für eine gemeinsame Performance des Sum 41-Hits "In Too Deep" auf die Bühne. Überraschungsgast Deryck fand den Weg gegen Ende des Hauptsets auf die Bühne, nachdem Avril die Ankündigung gemacht hatte. "Okay, Vegas. Ich habe heute eine kleine Überraschung für euch. Heute Abend haben wir einen speziellen Gast, der Gitarre in einer meiner und eurer Lieblingsbands spielt. Meine Damen und Herren, bitte applaudieren Sie für Deryck von Sum 41!", kündigte sie ihn an – das zeigt ein TikTok-Video.

Mit einer goldenen Les-Paul-Gitarre stürmte Deryck die Bühne und begrüßte die Menge: "Danke, dass ich heute eure Party crashen darf. Okay, dieses Lied heißt 'In Too Deep'." Gemeinsam performten Avril und Deryck den bekannten Song als Duett und brachten die Halle zum Toben. Doch das war noch nicht alles, denn auch die Band All Time Low, die die Konzerte der "Love Sux"-Sängerin eröffnet, schloss sich dem Event an, um gemeinsam mit Avril ihren Song "Fake as Hell" zu spielen.

Avril und Deryck hatten ihre Beziehung begonnen, als die Sängerin gerade mal 19 Jahre alt gewesen war, und heirateten im Juli 2006. Allerdings reichte Avril 2009 die Scheidung ein, die im darauffolgenden Jahr finalisiert wurde. Trotz der Trennung blieb ihr Verhältnis gut, was sich auch in der gemeinsamen Arbeit an Avrils 2011er-Album "Goodbye Lullaby" zeigte. "Es war eine großartige Gelegenheit, mit ihm wieder auf der Bühne zu stehen", sagte Avril nach dem Konzert sichtlich bewegt.

Avril und Derycks gemeinsamer Auftritt in Las Vegas war ein beseelter Moment, der ihre fortdauernde Freundschaft und musikalische Verbindung feierte. Doch nicht nur auf der Bühne, sondern auch im privaten Leben gab es zuletzt große Herausforderungen für das ehemalige Paar zu bewältigen. Besonders für Deryck Whibley waren die vergangenen neun Monate eine Zeit des Erkrankens und der Genesung. Denn der Sum-41-Sänger musste im vergangenen Herbst einige Tage im Krankenhaus verbringen. Seine Frau erklärte damals: Er leide unter einer Lungenentzündung, die umgehend behandelt werden müsse. Auch Probleme mit dem Herzen habe der Musiker. Kurz darauf gab sie aber Entwarnung: "Deryck wurde entlassen, nachdem er so gut auf seine Behandlungen reagiert hatte. Er wird jetzt von seiner Mutter, die Krankenschwester ist, und mir betreut", schrieb Ari Whibley, die Frau des 43-Jährigen, auf ihrem Instagram-Profil.

Getty Images Sum-41-Frontmann Deryck Whibley

MEGA Deryck Whibley und Avril Lavigne 2008

Instagram / aribarbara Deryck und Ari Whibley

