Sum-41-Frontmann Deryck Whibley ist noch nicht wieder fit!

Er ist noch nicht gesund! Seit 1996 begeistert Deryck Whibley (43) zusammen mit seiner Band Sum 41 zahlreiche Fans. Doch diese mussten in den letzten Wochen einige schlechte Nachrichten verkraften. Im Mai hatte die Band nach 27 Jahren ihre Auflösung bekannt gegeben, dann folgte auch schon der nächste Schock: Der Musiker wurde mit einer schweren Lungenentzündung ins Krankenhaus eingeliefert. Mittlerweile ist der Sänger aber wieder zu Hause. Jetzt verrät Deryck, wie es ihm geht!

Auf Instagram gibt er nun ein Gesundheitsupdate. Unter dem Bild eines roten Herzens auf schwarzem Grund dankt er seinen Fans für die Unterstützung in der schweren Zeit. "Obwohl ich nach dieser Lungenentzündung noch nicht über den Berg bin [...], bleibe ich positiv und gebe mein Bestes, um all das zu überstehen", schreibt Deryck. Er sei noch immer bettlägerig und habe zudem Schwierigkeiten beim Atmen.

Doch seinen Humor hat der Rockstar trotz der schwierigen Situation noch nicht verloren. So berichtet er von "wilden Fieberträumen, die das Ganze wohl unterhaltsam machen." Außerdem richtet er am Ende seines Statements beruhigende Worte an seine Follower: "Ich bin in den besten Händen und nehme die richtige Medizin." Bis Ende Oktober möchte er wieder gesund sein, denn da soll seine Band auf einem Festival spielen.

Instagram / aribarbara Deryck Whibley, Sänger

Getty Images Deryck Whibley, Sänger

Getty Images Cone McCaslin, Deryck Whibley und Steve Jocz, Musiker

