Dank Abnehmspritze: Ralph Siegel hat 36 Kilogramm abgenommen

Ralph Siegel (79), eine Legende des Eurovision Song Contest, hat in nur drei Monaten unglaubliche 36 Kilogramm abgenommen. Der 79-Jährige, bekannt durch Hits wie "Ein bisschen Frieden", hat verraten, diesen Erfolg mithilfe der Abnehmspritze Wegovy erzielt zu haben. "Allein mit Ernährungsumstellung hätte ich das nicht geschafft", erklärte Ralph gegenüber Bild. Von ursprünglich 134 Kilogramm habe er sein Gewicht auf 98 Kilogramm reduzieren können und fühle sich eigenen Aussagen zufolge "wieder richtig wohl" in seiner Haut. Unterstützt wurde er bei seinem Abnehmprogramm von seiner Ehefrau Laura, die ihm jeden Sonntag die Spritze setzte. Bereits nach wenigen Tagen hatte er die ersten acht Kilo verloren. Neben der Spritze stellte Ralph auch seine Ernährungsgewohnheiten um. Der Vater von Reality-Sternchen Giulia Siegel (50) gewöhnte sich daran, nur noch die Hälfte zu essen, reduzierte Kohlenhydrate und Fett und griff verstärkt zu Hühnchen und Fisch.

Auch wenn er seinen abendlichen Wein und gelegentlich ein Bier weiterhin in Maßen genieße, bleibe er seinem neuen Speiseplan treu, wie er im Interview verriet. Den entscheidenden Anstoß für diese Veränderungen habe ihm die anstehende Premiere seines Musicals "Zeppelin" im Oktober in Füssen gegeben, bei der Ralph einen souveränen Eindruck hinterlassen möchte. Noch beim letzten Mal hatte er gesundheitliche Einschränkungen und musste zeitweise einen Rollstuhl nutzen. Heute passe er wieder in seine Anzüge aus früheren Tagen – Anzüge, die er längst abgeschrieben hatte. Prof. Dr. Stephan Martin, Chefarzt für Diabetologie und Direktor des Westdeutschen Diabetes- und Gesundheitszentrums, warnte laut Bild allerdings davor, sich nur auf die Abnehmspritze zu verlassen: "Herr Siegel sollte versuchen, sein jetziges Essverhalten beizubehalten. Sonst wird er ohne die Spritze schnell wieder auf sein altes Gewicht zurückfallen." Gegen die Anwendung von Wegovy sei grundsätzlich aber nichts einzuwenden.

Privat hatte Ralph in den vergangenen Jahren gesundheitlich einige Herausforderungen zu bewältigen, darunter eine langwierige Krebstherapie, die aber zuletzt erfolgreich abgeschlossen wurde. Doch auch jetzt kämpft der Komponist weiter mit den Schmerzen einer Polyneuropathie, einer Nervenkrankheit, die ihm das Leben nicht immer leicht macht. Trotzdem bleibt Ralph optimistisch: "Ich bin froh, dass ich meine Frau Laura habe. Mit ihr nehme ich alles nur halb so schwer." Im September feiert Ralph seinen 80. Geburtstag, hat aber noch nicht entschieden, ob er eine große Feier ausrichten wird. Er verriet, dass er lieber in seine Musical-Produktionen investiere, die ihm weiterhin sehr am Herzen liegen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ralph Siegel, Musikproduzent

Anzeige Anzeige

Getty Images Laura und Ralph Siegel bei der Bambi-Verleihung 2023

Anzeige Anzeige