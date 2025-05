Ralph Siegel bricht nach Ex Naddels (†60) Tod sein Schweigen

Ralph Siegel (79) ging einst gemeinsam mit Nadja Abd el Farrag (✝60), die als Naddel bekannt war, durchs Leben. Dass die beliebte Moderatorin nun verstorben ist, tut dem Komponisten sehr weh. Im Interview mit Bild macht er deutlich: "Ich finde ihren Tod sehr bedauerlich und traurig." Lange weigerte sich der Vater von Giulia Siegel (50) über Naddel zu sprechen, da ihr Liebes-Aus für ihn sehr plötzlich kam, doch heute erkennt er an: "Das tut einem schon weh und leid, wenn ein Mensch so jung sterben muss. Unsere Trennung ist ja schon lange her."

Die beiden verband eine kurze, aber intensive Liebesbeziehung, die auf einer Modenschau in Wien im Jahr 2001 begann und im selben Jahr endete. Nach wenigen Monaten machte Nadja per SMS Schluss. "Ich habe dich gern, aber ich habe es mir noch mal überlegt. Es geht nicht, ich wünsche dir alles Gute!", stand in ihrer Nachricht. Anschließend gab sie auch eine teure Brillant-Herzkette zurück, die er ihr geschenkt hatte, und verabschiedete sich mit einem Abschiedsbrief. Als Grund nannte sie später, dass sie sich von Ralph eingeengt fühlte. "Von morgens bis abends rief er an, wollte mir hinterherreisen, Mitspracherecht haben", erklärte die Moderatorin damals gegenüber der Tageszeitung.

Naddel verstarb am 9. Mai 2025 in einem Krankenhaus in Hamburg. In den vergangenen Jahren machte die Reality-TV-Legende immer wieder mit ihrem schlechten Gesundheitszustand Schlagzeilen. In ihrer Biografie "Achterbahn" machte sie öffentlich, dass sie 2018 eine Leberzirrhose erlitten hatte. Die genaue Todesursache der 60-Jährigen ist allerdings noch nicht offiziell bestätigt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ralph Siegel, Musikproduzent

Anzeige Anzeige

Getty Images Nadja Abd el Farrag, 2009