Das waren die schönsten Looks bei den Gotham Film Awards

Die Verleihungssaison ist eröffnet! Den Startschuss bilden wie so oft die Gotham Film Awards. Grund genug für die Stars, auf dem roten Teppich alles zu geben! Von verspielten Mustern bis hin zu schlichten Farben ist alles zu finden. So schlug zum Beispiel Schauspielerin Nicole Kidman (57) mit fast schon ungewohnt düsterem Make-up auf. Baywatch-Star Pamela Anderson (57) hingegen setzte zwar auf schlichtes Cremeweiß, verzauberte aber mit einem Look ganz ohne Make-up. Wer sonst noch auf dem roten Teppich für einen Hingucker sorgte, fasst Promiflash für euch zusammen.

