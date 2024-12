Nach Channing-Trennung: Zoë Kravitz glänzt auf rotem Teppich

Seit Oktober ist bekannt, dass Channing Tatum (44) und Zoë Kravitz (36) nicht länger in einer Beziehung sind. Bisher haben sich weder der Schauspieler noch die Tochter von Lenny Kravitz (60) zu der Trennung offiziell geäußert. Es ist nicht bekannt, wie es den ehemaligen Turteltauben geht – dennoch zeigt sich die "Big Little Lies"-Darstellerin relativ gelassen und cool in der Öffentlichkeit. So auch bei den Gotham Film Awards in New York City: In einem altrosa Kleid von Saint Laurent posiert sie auf dem roten Teppich. Sie trägt frisches, minimalistisches Make-up und ihre Haare fallen offen über ihren Rücken. Ihr Auftritt ist allerdings etwas Besonderes: Es ist das erste Mal, dass sie auf dem roten Teppich erscheint, nachdem die Trennung publik wurde.

Da die Ex-Partner bisher keine Details zur Trennung verraten haben, lässt sich nur munkeln, woran die Beziehung letztendlich zerbrochen ist. Ein Insider verriet gegenüber Entertainment Tonight, dass beide "extrem anspruchsvolle Zeitpläne haben und das war einer der Gründe für ihre Trennung." Tatsächlich soll Channing nach seinem aktuellen Projekt "Roofman" schon zehn weitere Filme in der Warteschlange haben. Auch Zoë hat einen vollen Terminkalender: Sie soll laut dem Magazin ihre Karriere als Regisseurin weiterführen wollen und hätte schon vier Projekte im Sinn.

Obwohl wenig Details zur Trennung bekannt sind, steht eines fest: Die beiden sind nicht im Bösen auseinandergegangen. Eine Quelle versicherte gegenüber Page Six: "Es gab keinen dramatischen Streit zwischen Channing und Zoë. Sie haben sich einfach auseinandergelebt und beschlossen, dass es das Beste für sie ist, getrennte Wege zu gehen." Sie werden also auch zukünftig in Kontakt stehen. Und das wird auch nötig sein – immerhin werden sie im nächsten Frühling Seite an Seite für den Film "Alpha Gang" vor der Kamera stehen.

Getty Images Zoë Kravitz, Dezember 2024

Getty Images Channing Tatum und Zoë Kravitz, August 2024

