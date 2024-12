Das wünscht sich Liza Minnelli für ihr eigenes Biopic

Liza Minnelli (78), die legendäre Schauspielerin, Sängerin und Tänzerin, verriet bereits im August ihren Fans, dass sie fleißig an ihren Memoiren, die im Jahr 2026 erscheinen sollen, arbeitet. Darin will die Kult-Diva auf ihr bewegtes Leben zurückblicken und auch die Tiefpunkte mit den Lesern offen teilen. Das Buch wurde bereits für eine TV-Adaption in Betracht gezogen, und Liza selbst wird voraussichtlich aktiv an der Planung beteiligt sein. Nun betonte sie im Interview mit People, dass für die Rolle der jungen Liza eine Schauspielerin gefunden werden soll, die "es liebt, sich zu bewegen". Schließlich habe der Tanz stets eine zentrale Rolle in ihrem Leben gespielt.

In ihrer Autobiografie plant Liza, besonders auf ihre Erfahrungen mit Drogenabhängigkeit und Genesung einzugehen. Sie hofft, durch das Teilen ihrer Geschichte anderen Menschen Mut zu machen, die mit ähnlichen Herausforderungen konfrontiert sind. "Vielleicht bin ich noch am Leben, weil ich die Verantwortung habe, Menschen wie mir zu helfen", erklärte sie. Liza kämpft seit Jahren gegen ihre Suchterkrankung und betont: "Ich arbeite jeden Tag an meiner Genesung. Lasst uns aufhören, uns zu schämen." Außerdem möchte sie mit dem Buch einige Missverständnisse ausräumen. Nach "einem sabotierten Auftritt bei den Oscars", "einem Film mit verdrehten Halbwahrheiten" und "einer kürzlichen Miniserie, die es einfach nicht richtig verstanden hat", fühle sie sich missverstanden. "All das wurde von Menschen gemacht, die meine Familie nicht kannten und mich nicht wirklich kennen", sagte sie.

Ihr Buch erzähle folglich die "Geschichte eines Siegers mit einer sogenannten Substanzkonsumstörung, nicht die eines Opfers, das sich zufällig dem Alter von 80 Jahren nähert". Das sei eine Premiere für die Leinwand. Als Tochter von Judy Garland (✝47) und Vincente Minnelli wurde Liza praktisch in die Welt des Showbusiness hineingeboren. Ihr Talent und ihre Leidenschaft für die Bühne führten sie zu einer beeindruckenden Karriere, gekrönt von Auszeichnungen wie dem Oscar, Emmy, Tony und Grammy. Mit Filmen wie "Cabaret" und Bühnenshows wie "Liza with a Z" schrieb sie Geschichte. Freunde beschreiben sie als unermüdlich und voller Energie. "Ein Tänzer tanzt, selbst mit ausgetauschten Hüften und Skoliose", scherzte sie einmal und unterstreicht damit ihren ungebrochenen Willen und ihre Liebe zur Kunst.

Anzeige Anzeige

Getty Images Liza Minnelli, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Liza Minnelli und ihre Mutter Judy Garland im Jahr 1965

Anzeige Anzeige

Anzeige