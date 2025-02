Liza Minnelli bedauert es, keine Mutter geworden zu sein

Liza Minnelli (78) blickt trotz ihrer beeindruckenden Karriere mit Schmerz auf eine unerfüllte Sehnsucht zurück: die Mutterschaft. Wie enge Freunde der Schauspielerin in der neuen Dokumentation "Liza: A Truly Terrific Absolutely True Story", zu deren Premiere sie aufgrund gesundheitlicher Probleme nicht erschien, erzählen, habe sie den Verlust von drei Schwangerschaften nie vollständig überwinden können. "Wir waren bei all ihren emotionalen Rückschlägen, wie auch bei den Fehlgeburten, an ihrer Seite", sagte ihr langjähriger Freund Allan Lazare in einem Interview vor seinem Tod Anfang 2024. "Wenn sie eines bedauert, dann, dass sie keine Mutter geworden ist." Liza litt nach einer Schwangerschaft besonders stark und musste sich in einer Klinik behandeln lassen, was sie laut eigener Aussage nachhaltig belastet habe.

Doch obwohl ihr die Möglichkeit, eine eigene Familie zu gründen, verwehrt blieb, fand Liza Minnelli auf andere Weise Erfüllung. Unter ihren zahlreichen Patenkindern sind auch die Zwillinge von Schauspielerin Mia Farrow (79), zu deren Geburtstagen die Oscar-Preisträgerin nie fehlt. Ihre Nächstenliebe zeigte sich auch in den Begegnungen mit der Tochter der Lazare-Familie, die Liza das Singen ihres ikonischen Songs "Liza with a Z" beibrachte – eine Erinnerung, die tief verwurzelt ist. Doch auch öffentlich sprach die Künstlerin über ihre Enttäuschung. In einem Interview aus den 1980er-Jahren gab sie zu, wie sehr sie sich eine Familie gewünscht habe: "Ich würde so gerne eine Familie haben. Wirklich so gerne."

Hinter ihrer strahlenden Karriere verbirgt sich ein Leben voller Höhen und Tiefen. Als Tochter der legendären Judy Garland (✝47) und des Regisseurs Vincente Minnelli wuchs Liza bereits im Rampenlicht auf, fühlte sich jedoch oft zerrissen zwischen den Welten ihrer getrennten Eltern. Freunde beschreiben, dass sie sich im Verlauf ihres Lebens mit den Kindern ihrer Liebsten einen Ersatz für die Familie geschaffen habe, die sie sich immer gewünscht hatte. Trotz des tiefsitzenden Bedauerns über ihre unerfüllte Mutterschaft zeigten sich immer wieder ihre Großzügigkeit und ein unerschütterlicher Lebenswille – Eigenschaften, die sie bis heute zu einem ikonischen Vorbild machen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Liza Minnelli, Sängerin und Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Lady Gaga und Liza Minnelli bei den Oscars 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige