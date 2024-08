Offiziell: Liza Minnelli veröffentlicht eigene Biografie

Liza Minnelli (78) kann auf ein bewegtes Leben zurückblicken. Seit mehreren Jahrzehnten steht die Schauspielerin im Rampenlicht. Ihre Erlebnisse will sie nun in Form einer Autobiografie erzählen. "Heute öffne ich mein Herz und meine Lunge, um über eine Geschichte zu sprechen, die noch nie erzählt wurde. Meine", kündigt sie gegenüber Entertainment Tonight an. Ihr Werk "When it All Comes True" soll im Frühjahr 2026 über den US-Verlag Grand Central Publishing erscheinen.

Die Memoiren "werden ein offener Rückblick auf Minnellis Leben sein, sowohl beruflich als auch persönlich", heißt es in einer Presseerklärung. Dabei wird die 78-Jährige von ihrer Kindheit im Rampenlicht als Tochter der Schauspielerin Judy Garland (✝47) und des Regisseurs Vincente Minnelli, ihrer eigenen Karriere bis hin zu ihren bewegten Ehen und Suchtproblemen schreiben. Eigentlich habe die Broadway-Darstellerin gedacht, dass erst nach ihrem Tod ein Buch über ihr Leben erscheinen wird. Bei einem Abendessen habe sie dann jedoch entschieden, ihre "eigene verdammte Geschichte" selbst zu erzählen.

Liza gehört bis heute zu den erfolgreichsten Musical- und Filmdarstellerinnen der Welt. Bereits seit ihrer Kindheit hatte die TV-Darstellerin immer wieder Auftritte in diversen Produktionen. Im Jahr 1965 hatte sie ihren großen Durchbruch als Schauspielerin erlangt. Unter anderem spielte Liza in Filmen wie "Cabaret" oder "New York, New York" sowie in Musicals wie "Chicago" oder "The Act" mit.

Anzeige Anzeige

Getty Images Liza Minnelli, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Jason Merritt/Getty Images Liza Minnelli bei den Oscars 2014

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Freut ihr euch auf Lizas Biografie? Ja, ich kann es kaum erwarten. Nein, das Buch interessiert mich nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de