Premiere abgesagt: Fans besorgt um Liza Minnellis Gesundheit

Wie geht es Liza Minnelli (78)? Bald erscheint der Dokumentarfilm "Liza: A Truly Terrific Absolutely True Story", der von dem bewegten Leben der US-amerikanischen Schauspielerin handelt. Zur Premiere der Doku beim diesjährigen Tribeca Film Festival in New York wollte die ehemalige Musical-Darstellerin eigentlich extra aus Beverly Hills anreisen. Doch wie Daily Mail nun berichtet, musste die Tochter von Judy Garland (✝47) die Veranstaltung aufgrund ihrer "zahlreichen gesundheitlichen Probleme" absagen. Die "Nur eine Frage der Zeit"-Bekanntheit sei "zu krank", um die weite Reise auf sich zu nehmen.

Eigentlich hatte sich die 78-Jährige sehr auf die Premiere ihrer Biografie gefreut. "Ich bin so aufgeregt, ich kann es kaum aushalten. Ich freue mich, für diesen fabelhaften Dokumentarfilm zum Tribeca Film Festival zu kommen", schwärmte die Cabaret-Sängerin noch vor wenigen Tagen im Gespräch mit dem Magazin. Auch in den sozialen Medien zeigte sich Liza vor wenigen Tagen sehr positiv. Auf ihrem Instagram-Profil verkündete die Tochter von Vincente Minnelli sogar tolle Neuigkeiten. Derzeit arbeite sie an "mehreren spektakulären neuen Projekten" und wolle bald wieder mit dem Aufnehmen neuer Musik beginnen.

Im Jahr 2022 hatte Lizas Gesundheitszustand ihre Fans schon einmal in Sorge versetzt. Bei der Oscar-Verleihung vor zwei Jahren erschien die "Losing My Mind"-Interpretin im Rollstuhl auf der Bühne. Bei der Award-Show sollte sie zusammen mit Lady Gaga (38) den Preis für den besten Film überreichen. Doch es schien, als würde sie mit dem Papier in ihrer Hand nicht zurechtkommen. Sichtlich verwirrt richtete sie sich an ihre Hollywood-Kollegin und gestand vor dem Publikum: "Ich verstehe das nicht."

Jason Merritt/Getty Images Liza Minnelli bei den Oscars 2014

Getty Images Lady Gaga und Liza Minnelli bei den Oscars 2022

