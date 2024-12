Nach "Unter uns"-Exit: Sharon Berlinghoff ist Yogalehrerin

Vor wenigen Tagen gab sie es bekannt: Sharon Berlinghoff (28) wird ihre Arbeit bei der beliebten Daily-Soap Unter uns pausieren. Sie kündigte dabei an, viele große Träume zu haben, die sie jetzt verwirklichen möchte. Wie sie nun auf Instagram mitteilt, scheint einer davon ein Dasein als Yogalehrerin zu sein. "Ich habe mir dieses Jahr einen wunderschönen Traum erfüllt und bin einer anderen Leidenschaft von mir nachgegangen", schreibt sie in dem Beitrag, den sie mit "Yogalehrer-Training 2024" betitelt. Die Aufnahmen zeigen die Schauspielerin unter anderem am Strand oder umgeben von Freunden. Immer wieder sieht man sie in verschiedenen Yogaposen oder beim Meditieren. Auf Englisch schreibt sie noch dazu: "Ab jetzt könnt ihr mich auch Yogalehrerin nennen."

Obwohl ihr Ausstieg aus der RTL-Soap von vielen Fans betrauert wird, zeigen sich ihre Anhänger in den Kommentaren ziemlich glücklich für die Schauspielerin. Sie nennen sie "inspirierend" und schwärmen: "Ich liebe es, wie happy du jetzt bist!" Auch ihre Serienkollegen Ben Heinrich (40) und Arya Roohi zeigen ihre Unterstützung für ihre neuen Wege. In der Kommentarspalte schicken sie jeweils zwei Emojis an die gebürtige Hamburgerin: zwei winkende Hände, die wie ein Gruß oder Abschied wirken. Allerdings wünschen sich auch einige Fans, dass sie zu "Unter uns" zurückkehrt – denn als Ehefrau von Tobias, dargestellt von Patrick Müller (36), war ihre Figur Vivien viele Jahre lang ein fester Bestandteil des Casts.

Als sie ihren Ausstieg verkündete, erzählte Sharon gegenüber RTL, dass die Vorabendsendung über die Jahre quasi ein zweites Zuhause für sie geworden sei. "Ich bin genau wie Vivi hier groß geworden", gab sie emotional zu. Dass sie dennoch mit so einem Knall aus der Sendung ausscheiden durfte, freue sie umso mehr. Ihre Figur stürzt nach einem Unfall in einen Fluss und verschwindet spurlos. "Hammer, ich finde das super. Bei 30 Jahren "Unter uns" habe ich auch nichts anderes erwartet", merkte sie im Interview an.

Getty Images Sharon Berlinghoff und Patrick Müller, 2021

RTL+ Sharon Berlinghoff bei "Unter uns"

