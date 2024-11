"Unter uns"-Star Sharon Berlinghoff verkündet Serienpause

Sharon Berlinghoff (28) übernimmt seit 2018 die Rolle der Vivien Köhler in der beliebten RTL-Daily Unter uns. Die TV-Serie feierte erst kürzlich ihr 30-jähriges Jubiläum. Für die Schauspielerin geht es aber erst mal nicht in der Schillerallee weiter. Sharon verkündete vor wenigen Tagen im Interview mit RTL ihre Serienpause. Der Abschied vom gesamten Team fiel ihr schwer. Besonders vermissen wird sie ihren Kollegen Patrick Müller (36), der in der Vorabendserie ihren Mann Tobias verkörpert. "Es ist wie so mein zweites Zuhause gewesen", erklärte Sharon.

Die Schauspielerin verließ die Show mit einem dramatischen Abgang. Bei einer Auseinandersetzung mit David-Darsteller Diego Carlos Seyfarth (39) stürzte die Vivien-Darstellerin in einen Fluss, um ihren Sohn Leo zu retten. Vivien bleibt verschollen. Sharon ist begeistert über ihre letzte Szene vor ihrer Pause. "Hammer, ich finde das super. Bei 30 Jahren "Unter uns" habe ich auch nichts anderes erwartet", erzählte sie vor wenigen Tagen RTL.

Die Schauspielerin sei dankbar für ihre Zeit und die Erfahrungen, die sie bei "Unter uns" sammeln durfte. "Vivien ist genauso wie ich hier erwachsen geworden", erklärte sie. Trotzdem freue sie sich nun auf ihre zukünftigen Pläne. Sie verriet: "Ich habe ganz, ganz viele Träume, Ziele und Wünsche". Ein Traum wird wohl schon bald in Erfüllung gehen. "Es ist was, was ich seit anderthalb Jahren schon machen möchte und das steht jetzt bald an", verkündete Sharon.

RTL / Julia Feldhagen "Unter uns"-Cast Patrick Müller, Sharon Berlinghoff, Valea Scalabrino und Ben Heinrich

Instagram / sharonsophie Schauspielerin Sharon Berlinghoff

