Süße Neuigkeiten aus dem Unter uns-Universum! Im Februar hatte der Serien-Star Timothy Boldt (31) öffentlich gemacht, dass er glücklich vergeben ist – an wen, wollte er damals jedoch nicht verraten. Rund zwei Monate später enthüllte auch seine Kollegin Sharon Berlinghoff (26): Sie ist in festen Händen. Die Vivi-Darstellerin behielt ebenfalls für sich, an wen sie ihr Herz verschenkt hat. Jetzt wird klar, dass ihre Geschichten zusammenhängen: Sharon und Timothy verkündeten überraschend, dass sie ein Paar sind!

Das gaben die "Unter uns"-Stars jetzt gemeinsam auf Instagram bekannt. "Die schönsten Kapitel des Lebens schreibt man zusammen und weil wir uns ein Leben ohne den anderen nicht mehr vorstellen können, teilen wir unsere Liebe ab jetzt mit euch", beginnen sie ihr Statement. "Wir möchten kein Geheimnis mehr daraus machen, wie glücklich wir miteinander sind und hoffen, ihr freut euch mit, für und auf uns", schreiben sie weiter. "Cheers auf die Liebe!" Dazu veröffentlichten die zwei auch direkt das erste Pärchenfoto: Timothy trägt Sharon hier in seinen Armen und küsst sie innig.

Ihre Fans flippen in den Kommentaren völlig aus vor Freude. Auch ihre "Unter uns"-Kollegen kommentierten den Beitrag bereits fleißig – wobei die offensichtlich schon vorher eingeweiht wurden. So jubelte Lars Steinhöfel (36) schlicht: "Endlich!" Der 36-Jährige spielt in der Serie den Ehemann von Timothys Figur Ringo. Überrascht euch das Liebes-Outing? Stimmt in unserer Umfrage ab!

