Sharon Berlinghoff (26) ist verliebt! Bei Unter uns führt sie in der Rolle der Vivi eine Bilderbuchehe mit Tobias (Patrick Müller, 34) – privat hält sich die Schauspielerin mit Informationen zu ihrem Liebesleben allerdings eher zurück. Nichtsdestotrotz teilte sie Ende März eine Aufnahme, die zur Annahme führte, dass sie in einer Beziehung ist: Sharon hielt Händchen mit einem unbekannten Mann. Aber ist sie wirklich vergeben? Die Seriendarstellerin schaffte jetzt Klarheit.

In ihrer Instagram-Story beantwortete die 26-Jährige ihren Fans ein paar Fragen – und dabei erkundigte sich ein User auch nach ihrem Liebesleben. "Bist du Single?", wollte der Follower wissen – und Sharons Antwort folgte prompt: "Nein, ich bin sehr glücklich vergeben." Weitere Details behielt die Wahlkölnerin allerdings für sich. Offenbar möchte sie die Identität ihres Partners derzeit geheim halten.

Aber ist Sharon auch schon bereit für weitere Schritte? Im Gespräch mit RTL hat sie in der Vergangenheit ausgeplaudert, dass sie in der Zukunft gerne eine Familie gründen würde. "Ich möchte selbstverständlich irgendwann mal Kinder haben. Ich weiß nicht, wie viele, und ich weiß auch nicht wann. Also jetzt gerade noch nicht", erzählte sie damals.

Instagram / sharonsophie "Unter uns"-Darstellerin Sharon Berlinghoff mit einem unbekannten Mann

Instagram / sharonsophie Schauspielerin Sharon Berlinghoff

Instagram / sharonsophie "Unter uns"-Darstellerin Sharon Berlinghoff

