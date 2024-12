König Frederik und Mary strahlen mit ihren Kindern bei Event

König Frederik X. (56) und Königin Mary (52) sorgten am vergangenen Samstagabend für eine schöne Überraschung. Zusammen mit drei ihrer vier gemeinsamen Kinder läuteten sie die Weihnachtssaison mit einem besonderen Ausflug zum Ballett ein. Bei der Neuvorstellung des Nussknackers im Tivoli in Kopenhagen zeigte sich das dänische Königspaar strahlend mit Prinzessin Isabella (17) sowie ihren Zwillingen Prinz Vincent (13) und Prinzessin Josephine (13). Zusammen posierte die Familie vor dem Beginn des Stücks auf dem roten Teppich und genoss den Abend. Lediglich Frederik und Marys ältester Sohn Prinz Christian (19) fehlte – die Gründe dafür sind allerdings unbekannt.

Isabella und ihre Geschwister Vincent und Josephine, die ihre Eltern inzwischen fast überragen, zogen alle Blicke auf sich. Erstere erschien beispielsweise in einem fuchsiafarbenen Mantel und kombinierte dazu einen schwarzen Rollkragenpullover sowie eine weit geschnittene Hose. Ihre jüngere Schwester Josephine hingegen wählte einen grauen Mantel, eine blaue Rüschenbluse und graue Hosen für die Ballettaufführung. Ihre Mutter zeigte sich wie immer sehr elegant – Mary beeindruckte in einem cremefarbenen Mantel und trug darunter ein gemustertes Kleid in Burgunderrot. Kronprinz Frederik und Sohn Vincent trugen beide ein schickes Hemd mit einer Jacke darüber.

Mit weihnachtlichen Events neigt sich auch für die dänischen Royals das Jahr dem Ende zu. 2024 war für Frederik und Mary ein ganz besonderes Jahr. Nach der Abdankung von Königin Margrethe (84) übernahmen sie die Rolle des Königspaars. Die Öffentlichkeit wartete gespannt, wie das Ehepaar diese neue Ära gestalten würde – auch die Medien wagten einige Prognosen. "Frederik wird sein Amt geräuschloser ausüben, auch etwas glanzloser, weil er ja nun mal ein Mann ist. Die Glamourrolle fällt seiner Frau zu. Heißt: Mary wird durch ihre Eleganz schon für einen Wow-Effekt sorgen", erklärte beispielsweise Royal-Experte Jürgen Worlitz (75) vor Frederiks Krönung im Januar gegenüber Promiflash.

