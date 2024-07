Unerwartet: Die Zwillinge begleiten König Frederik und Mary

Beim ersten Grönland-Besuch als dänisches Königspaar erscheinen König Frederik X. (56) und seine Frau Königin Mary (52) in Begleitung von zwei unerwarteten Gästen: Sie erschienen mit ihren Zwillingen Prinz Vincent (13) und Prinzessin Josephine (13)! Eine schöne Überraschung für viele Royal-Fans – wie Hello! berichtete, standen die Namen der beiden jüngsten Kinder des Ehepaares nämlich nicht im offiziellen Programm. In ihrer öffentlichen Rolle scheinen sich die zwei Jugendlichen inzwischen aber schon ganz wohl zu fühlen: Dem Wetter entsprechend dick eingepackt in Windjacken, Mützen und Handschuhen posieren sie mit ihren Eltern für die Kameras.

Auf dem Programm stand unter anderem eine Bootsfahrt nach Qeqertarsuaq, wo die königliche Familie bei der Installation eines neuen Walmikrofons unterstützte, sowie der Besuch eines von der Stadt veranstalteten Familientags. Dort kamen die beiden Teenager auf ihre Kosten: Vincent und Josephine nahmen an einem Fußballspiel und an einem Familienmeilenlauf teil. Ihre Sportbegeisterung könnten sie von ihrem Vater geerbt haben – um die eigene Nationalmannschaft bei der Fußball-EM anzufeuern, reiste der König vor Kurzem sogar zusammen mit Josephine nach Deutschland!

Die Familie scheint dem royalen Ehepaar sehr wichtig zu sein – die beiden sind stolze Eltern von vier Kindern. Prinz Christian (18) und Prinzessin Isabella (17) sind die großen Geschwister der Zwillinge. Auch auf ein gemeinsames Auftreten als Familie legen Frederik und Mary wohl großen Wert. Erst vergangene Woche fand sich die gesamte Familie vor Christians Schule zusammen, um das Abitur ihres Ältesten zu feiern.

Instagram / detdanskekongehus König Frederik und Prinzessin Josephine in Frankfurt

ActionPress / Dutch Press Photo Agency König Frederik und Königin Mary mit ihren Kindern

