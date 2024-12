Barry Keoghan fokussiert sich nach Sabrina-Trennung auf sich

Erst vor wenigen Tagen machten aufsehenerregende Neuigkeiten die Runde: Barry Keoghan (32) und Sabrina Carpenter (25) legen derzeit angeblich eine Beziehungspause ein. Während sich der Schauspieler und die Sängerin selbst noch nicht zu den Gerüchten geäußert haben, ist sich ein Insider sicher, zu wissen, wie es dem "Saltburn"-Star mit der Trennung geht. "Freunde aus seinem Umfeld erzählen, dass er momentan am stärksten und glücklichsten ist und die beste Version seiner selbst erlebt", verrät die Quelle gegenüber People und fügt hinzu: "Er war sehr widerstandsfähig und hat viel überstanden, um an diesem großartigen Punkt zu stehen. Er hat hart gearbeitet, um hierhin zu kommen und bleibt fokussiert – auch wenn er und Sabrina eine Pause machen – das hindert ihn in keiner Weise. Er hat eine große Portion Entschlossenheit."

Zudem betont der Informant, dass Barry immer sein Bestes gegeben habe, um für Sabrina da zu sein. "Er war ein fantastischer Freund für sie und war sehr präsent durch all das, was sie erlebte, während ihre Karriere durchstartete. Er hat hart gearbeitet, um für sie da zu sein, wenn sie ihn am meisten brauchte", erklärte er. Die beiden hätten eine großartige Beziehung gehabt und ihre Partnerschaft lediglich aus Zeitgründen vorerst auf Eis gelegt. Untreue sei kein Faktor für das vorläufige Liebes-Aus gewesen. Dass Barry sich nun erst einmal auf sich selbst fokussieren will, scheint auch sein neuester Schnappschuss zu zeigen: Auf einem Foto, das er in seiner Instagram-Story postet, posiert der Filmstar im Umkleideraum eines Fitnessstudios vor dem Spiegel. Auf dem Selfie stellt er seine großen Oberarmmuskeln zur Schau.

Seit rund einem Jahr hielten sich die hartnäckigen Spekulationen, dass Barry und Sabrina miteinander anbandeln. Anfang Dezember behauptete dann ein Tippgeber gegenüber People, dass die beiden vorerst die Reißleine gezogen haben. "Sie sind beide jung und karriereorientiert, deshalb haben sie beschlossen, eine Pause einzulegen." Daraufhin wurde im Netz heftig spekuliert, dass der Leinwand-Hottie seiner Liebsten untreu gewesen sei: Er soll sich während ihres letzten Tourstopps in Los Angeles mit einer blonden Influencerin vergnügt haben, statt seine Partnerin zu unterstützen.

Getty Images Sabrina Carpenter, Sängerin

Getty Images Barry Keoghan, Schauspieler

