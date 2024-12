Sabrina Carpenter und Barry Keoghan sollen getrennt sein

Bei Sabrina Carpenter (25) und Barry Keoghan (32) scheint wohl alles aus zu sein! Wie ein Insider gegenüber People verrät, sollen sich die Sängerin und der Schauspieler getrennt haben. "Sie sind beide jung und karriereorientiert, deshalb haben sie beschlossen, eine Pause einzulegen", sagt die Quelle. Ob sie ihre Beziehung tatsächlich nur pausieren oder komplett beendet haben, ist nicht klar – weder Sabrina noch Barry haben sich bisher zu den Trennungsgerüchten geäußert.

Im Netz wird bereits über die tatsächlichen Gründe für das Liebes-Aus gemunkelt. Eine anonyme Quelle behauptet laut PopFlop unter anderem, dass der Ire untreu gewesen sei. Er habe sich am Abend von Sabrinas letztem Tourstopp in Los Angeles im November mit einer blonden Influencerin vergnügt, statt sie bei ihrem Konzert zu unterstützen. Angeblich habe die Popmusikerin bereits vorher herausgefunden, dass Barry Kontakt mit der unbekannten Frau hatte und sich kurz vorher von ihm getrennt.

Die Romanze zwischen dem Oscar-nominierten Schauspieler und der Musikerin entzündete sich während der Paris Fashion Week im September 2023, als sie beide die Givenchy-Show besuchten. Seither wurden sie oft zusammen gesehen, sei es bei gemeinsamen Abendessen in Los Angeles oder bei beruflichen Veranstaltungen. Barry trat sogar im Musikvideo "Please Please Please" von Sabrina auf und unterstützte sie während ihres Auftritts auf dem Coachella-Festival im April sowie bei zahlreichen ihrer Tourshows.

Getty Images Sabrina Carpenter, Sängerin

Getty Images Barry Keoghan bei den Critics Choice Awards 2024

