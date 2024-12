Babyfieber: Diese Promis freuten sich 2024 über Nachwuchs

Hailey (28) und Justin Bieber (30) werden sich wohl ewig an das vergangene Jahr erinnern können. Im August kam ihr Sohn Jack Blues Bieber auf die Welt. Doch nicht nur die Beauty und der Sänger bekamen 2024 Nachwuchs. Auch Margot Robbies (34) Familie vergrößerte sich. Die australische Schauspielerin begrüßte ihren Sohnemann im Oktober. Laut einem Insider schweben die Barbie-Darstellerin und ihr Mann Tom Ackerley (34) seitdem auf Wolke sieben. "Sie sind so glücklich und genießen die Zeit als kleine Familie in vollen Zügen", verriet die Quelle im Gespräch mit People. Die süßesten Baby-News des Jahres gibt es nun im Promiflash-Video.

