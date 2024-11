Margot Robbie genießt Kennenlernzeit mit ihrem Baby total

Margot Robbie (34) und ihr Ehemann Tom Ackerley (34) haben vor Kurzem ihr erstes gemeinsames Kind bekommen. Die beiden genießen ihr neues Familienleben in Los Angeles, wo sie sich voll und ganz auf ihren kleinen Sohn konzentrieren. Auch Toms Mutter ist aus England angereist, um Zeit mit dem Enkel zu verbringen und die frisch gebackenen Eltern zu unterstützen. Das seit 2016 verheiratete Paar freut sich über die Ruhe abseits des Hollywood-Trubels, um diese besondere Zeit zu genießen.

Ein enger Vertrauter der beiden verriet dem Magazin People: "Margot und Tom haben lange darauf gewartet, Eltern zu werden, und es war fast unglaublich, als der kleine Junge endlich da war. Sie verbringen viel Zeit zu Hause und gewöhnen sich an ihre neuen Rollen." Die beiden seien wahre Familienmenschen und würden die ruhigen Momente zu dritt sehr genießen. Margot habe mehrere Projekte für das kommende Jahr geplant, wolle jetzt aber erst einmal eine Pause einlegen, um sich ganz auf ihr Baby zu konzentrieren. "Sie freut sich sehr über ihre Rolle als Mutter", so die Quelle. Ein anderer Informant ergänzte: "Sie sind so glücklich und genießen die Zeit als kleine Familie in vollen Zügen."

Margot und Tom lernten sich 2013 am Set des Films "Suite française" kennen, wo Tom als Regieassistent arbeitete und Margot eine Nebenrolle spielte. Die beiden verliebten sich und zogen kurz darauf zusammen nach London, bevor sie 2016 in einer privaten Zeremonie im australischen Byron Bay heirateten. Seitdem führen sie eine eher zurückgezogene Ehe abseits des großen Hollywood-Rummels. Freunde des Paares beschreiben ihre Beziehung als sehr bodenständig und liebevoll. Margot, die durch Filme wie "The Wolf of Wall Street", "I, Tonya" und jüngst "Barbie" bekannt wurde, schätzt das einfache Leben mit Tom fernab der Kameras. Das Paar hat bisher stets Wert darauf gelegt, Privates auch privat zu halten, weshalb Details über ihr Familienleben selten an die Öffentlichkeit gelangen. Die Geburt ihres Sohnes haben sie ebenfalls nicht offiziell bekannt gegeben, sondern genießen das Glück lieber im Stillen.

Getty Images Tom Ackerley und Margot Robbie in London, Februar 2024

Getty Images Tom Acklerley und Margot Robbie, im Januar 2024