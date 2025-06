Ehe vor dem Aus? Justin Bieber teilt kryptische Botschaft

Justin Bieber (31) sorgt mit rätselhaften Aussagen auf Instagram für Aufsehen und heizt die Gerüchte um eine mögliche Ehekrise mit Ehefrau Hailey Bieber (28) weiter an. In einem Beitrag veröffentlichte der Sänger gestern zwei Schwarz-Weiß-Selfies und schrieb dazu: "Müde von transaktionalen Beziehungen." Ob er damit seine Ehe mit Hailey meint? Justin erklärte weiter: "Wenn ich etwas tun muss, um geliebt zu werden, dann ist das keine Liebe."

Neben dem aktuellen Post hatte Justin auch zuvor schon von der Herausforderung gesprochen, bedingungslose Liebe zu erfahren. In einer Instagram-Story im Mai betonte er: "Liebe ist nichts, was man sich verdient." Dabei gab der 31-Jährige zu, dass er sich manchmal dabei ertappe, nach Bestätigung zu suchen, obwohl er wisse, dass er unabhängig von seinen Taten geliebt werde. Weiter führte er aus, dass es "anstrengend" sei, Liebe als etwas zu betrachten, das man sich durch Handlungen erst verdienen müsse. Diese Aussagen haben die Spekulationen über eine mögliche Krise in der Ehe mit Hailey weiter befeuert.

Die Spekulationen rund um eine Ehekrise halten sich hartnäckig. Justin geriet Gerüchten zufolge in den vergangenen Jahren in eine finanzielle Schieflage – 2023 verkaufte er daraufhin seinen gesamten Musikkatalog. Bei Hailey hingegen ging es seit der Gründung ihrer Kosmetikmarke Rhode im Jahr 2022 steil bergauf. Das etablierte Unternehmen wurde nun für beeindruckende 876 Millionen Euro an e.l.f. Beauty verkauft, wodurch Hailey die Hauptverdienerin in der Familie sein dürfte. Seit dem erfolgreichen Verkauf kursieren zudem Gerüchte, der Musiker und das Model, die seit 2018 verheiratet sind, hätten keinen Ehevertrag abgeschlossen.

Anzeige Anzeige

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber im Februar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / justinbieber Justin Bieber im Mai 2025

Anzeige Anzeige