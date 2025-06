Hailey Bieber löscht Worte über Therapie aus Instagram-Post

Hailey Bieber (28) hat eine kleine, aber bemerkenswerte Änderung an einem ihrer Instagram-Posts vorgenommen, die für Gesprächsstoff sorgt. In einem sommerlichen Beitrag, der Schnappschüsse von ihr im Bikini zeigt, hatte die Influencerin ursprünglich geschrieben: "Lemon Drop Martinis und Therapie den ganzen Sommer lang". Doch das Wörtchen "Therapie" wurde inzwischen entfernt, sodass nun nur noch die Lemon Drop Martinis erwähnt werden. Diese kleine Änderung blieb Fans nicht verborgen und zog sofort Kommentare nach sich.

Einige Follower wiesen darauf hin, dass viele den ursprünglichen Beitrag schon gespeichert hätten. "Zu spät, um es zu ändern, Hailey", schrieb ein User. Andere spekulierten über die Gründe für die Bearbeitung. Besonders brisant wirkt die Änderung inmitten der aktuellen Diskussionen rund um Justin Bieber (31). Der Sänger hatte zuvor auf Social Media kryptische Aussagen über Beziehungen geteilt, die eine Welle von Spekulationen über seinen Gemütszustand und die Beziehung der beiden auslöste. Während Hailey sich bisher zurückgehalten hat, könnte die nachträgliche Bearbeitung ihres Beitrags von manchen als subtiler Kommentar interpretiert werden.

Justin und Hailey Bieber sind seit 2018 verheiratet und haben ein gemeinsames Kind. In letzter Zeit mehren sich die Anzeichen dafür, dass es Spannungen in ihrer Beziehung geben könnte. Justin veröffentlichte vor wenigen Tagen einen Post, in dem er über die Erschöpfung durch "transaktionale Beziehungen" sprach – was viele auf seine Ehe bezogen. Trotz der Gerüchte um eine Krise pflegt das Paar eine im Rampenlicht stehende Ehe, die immer wieder unter genauer Beobachtung der Öffentlichkeit steht. Hailey hat sich bisher nicht öffentlich zu Justins Beiträgen geäußert.

Anzeige Anzeige

APEX / MEGA Justin Bieber im Mai 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Justin und Hailey Bieber bei den Grammy Awards 2022

Anzeige Anzeige