Im Justin-Drama: Hailey Bieber strahlt alleine auf Event

Hailey Bieber (28) präsentierte sich am Dienstag strahlend und gut gelaunt beim Business Of Beauty Global Forum 2025 in Napa. Die Model-Ikone und erfolgreiche Geschäftsfrau nahm an dem Event teil, nachdem sie ihre Kosmetikmarke Rhode für beeindruckende eine Milliarde Dollar (etwa 920 Millionen Euro) verkauft hatte. Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, ist Hailey in einem eleganten, figurbetonten Minikleid mit Leopardenmuster und schwarzen Absatzschuhen zu sehen, während sie mit Priya Rao, einer leitenden Redakteurin der Veranstaltung, über ihre jüngsten Erfolge sprach. Ihr Ehemann Justin Bieber (31), der in den letzten Tagen mit ungewöhnlichen Social-Media-Aktivitäten für Schlagzeilen sorgte, war nicht an ihrer Seite. Stattdessen reiste Hailey nach dem Event zurück nach Los Angeles, wo sie mit Justin und ihrem gemeinsamen Sohn Jack lebt.

Haileys Auftritt kam zu einem Zeitpunkt, an dem heftig über die Ehe des Paares spekuliert wird. Nachdem Justin am Montag auf einen besorgten Kommentar eines Fans mit einer herablassenden Bemerkung reagiert hatte, nahm die öffentliche Aufmerksamkeit weiter zu. Seit seiner Diagnose mit dem Ramsay-Hunt-Syndrom im Jahr 2023, das ihn zum Rückzug aus der Musikszene zwang, stehen Justins Gesundheit und sein Wohlbefinden immer wieder im Fokus. Während Hailey ihre beruflichen Erfolge zelebriert – etwa den Milliarden-Deal mit Rhode und ihr Vogue-Cover – wirkt Justin in seinen öffentlichen Reaktionen eher zurückhaltend.

Es war nicht das erste Mal, dass Justins Verhalten öffentlich für Spekulationen sorgte. In einem früheren Instagram-Post schrieb der Sänger von ermüdenden "transaktionalen Beziehungen" – ein Kommentar, der die Gerüchte über eine mögliche Krise mit Hailey weiter anheizte. Doch Hailey selbst ließ sich von Shitstorms und Gerüchten um ihre Ehe bislang nicht beirren. In einem Interview mit Vogue betonte sie mit Worten wie "Ich darf jeden Tag an der Seite meiner wunderschönen Familie aufwachen", wie sehr sie zu ihrer kleinen Familie steht. Besonders die Geburt von Jack Blues scheint für das Paar ein bedeutender Meilenstein gewesen zu sein – auch wenn sich Hailey aktuell häufiger allein in der Öffentlichkeit zeigt.

Anzeige Anzeige

https://www.instagram.com/p/DKNZUuEBjpH/?img_index=2 Justin Bieber und seine Frau Hailey Bieber im Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber im Februar 2025

Anzeige Anzeige